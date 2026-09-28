El nuevo desafío de Colapinto en la Fórmula 1: días y horarios del Gran Premio de Baréin en Malasia
La Fórmula 1 disputará del 2 al 4 de octubre la decimosexta fecha de la temporada 2026 en el Circuito Internacional de Sepang. El argentino vuelve tras el accidente de Bakú.
La Fórmula 1 continúa con su calendario 2026 y tendrá una nueva cita internacional con el Gran Premio de Malasia, que se disputará entre el viernes 2 y el domingo 4 de octubre en el tradicional Circuito Internacional de Sepang.
La decimosexta fecha del campeonato contará nuevamente con Franco Colapinto al volante de uno de los Alpine. El piloto argentino buscará dejar atrás el complicado desenlace que tuvo en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde no pudo completar la carrera.
La actividad comenzará durante la madrugada argentina y se extenderá hasta el domingo, cuando se dispute la carrera principal. Todos los horarios corresponden al huso horario de Argentina.
Todos los horarios del Gran Premio de Baréin en Malasia
La acción en Sepang comenzará el viernes 2 de octubre con las dos primeras sesiones de entrenamientos. Los pilotos tendrán así el primer contacto con el circuito antes de la jornada decisiva del sábado. El sábado será el turno de la última práctica y posteriormente llegará uno de los momentos más importantes del fin de semana: la clasificación.
Viernes 2 de octubre
-
Práctica Libre 1: 1:30.
Práctica Libre 2: 5:00.
Sábado 3 de octubre
-
Práctica Libre 3: 1:30.
Clasificación: 5:00.
Domingo 4 de octubre
- Carrera: 4:00
¿Cómo es el Circuito Internacional de Sepang?
El Circuito Internacional de Sepang es uno de los trazados más reconocidos del calendario de Fórmula 1. Tiene una longitud de 5,543 kilómetros y fue inaugurado para recibir por primera vez a la categoría en 1999.
La pista cuenta con 56 vueltas previstas para la carrera, lo que representa una distancia total de 310,418 kilómetros. Su diseño combina sectores rápidos con fuertes zonas de frenada y largas rectas que permiten buscar oportunidades de sobrepaso.
También cuenta con curvas exigentes que requieren precisión y una buena puesta a punto de los monoplazas. Uno de los sectores característicos del circuito es la zona comprendida entre las curvas 5 y 6, mientras que la última parte del trazado incluye una horquilla antes de la recta principal.
El récord de vuelta mencionado para el circuito pertenece a Sebastian Vettel, quien registró un tiempo de 1:34.080 en 2017. Con este escenario, la F1 afrontará una nueva fecha de la temporada 2026 y el pilarense de 23 años volverá a ponerse al mando del A526.
El calendario completo de la Fórmula 1 en 2026
- Gran Premio de Australia: del 6 al 8 de marzo - REALIZADO
- Gran Premio de China: del 13 al 15 de marzo - REALIZADO
- Gran Premio de Japón: del 27 al 29 de marzo - REALIZADO
- Gran Premio de Bahréin: del 10 al 12 de abril - CANCELADA
- Gran Premio de Arabia Saudita: del 17 al 19 de abril - CANCELADA
- Gran Premio de Miami: del 1° al 3 de mayo - REALIZADO
- Gran Premio de Canadá: del 22 al 24 de mayo - REALIZADO
- Gran Premio de Mónaco: del 5 al 7 de junio - REALIZADO
- Gran Premio de Barcelona: del 12 al 14 de junio - REALIZADO
- Gran Premio de Austria: del 26 al 28 de junio - REALIZADO
- Gran Premio de Gran Bretaña: del 3 al 5 de julio - REALIZADO
- Gran Premio de Bélgica: del 17 al 19 de julio - REALIZADO
- Gran Premio de Hungría: del 24 al 26 de julio - REALIZADO
- Gran Premio de Países Bajos: del 21 al 23 de agosto - REALIZADO
- Gran Premio de Italia: del 4 al 6 de septiembre - REALIZADO
- Gran Premio de España: del 11 al 13 de septiembre - REALIZADO
- Gran Premio de Azerbaiyán: del 24 al 26 de septiembre - REALIZADO
- Gran Premio de Baréin en Malasia: del 9 a 11 de octubre - PROXIMAMENTE
- Gran Premio de Estados Unidos: del 23 al 25 de octubre
- Gran Premio de México: del 30 de octubre al 1° de noviembre
- Gran Premio de Brasil: del 6 al 8 de noviembre
- Gran Premio de Las Vegas: del 19 al 21 de noviembre
- Gran Premio de Qatar: del 27 al 29 de noviembre
- Gran Premio de Abu Dhabi: del 4 al 6 de diciembre
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