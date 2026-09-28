El nuevo desafío de Colapinto en la Fórmula 1: días y horarios del Gran Premio de Baréin en Malasia

La pista cuenta con 56 vueltas previstas para la carrera, lo que representa una distancia total de 310,418 kilómetros. Su diseño combina sectores rápidos con fuertes zonas de frenada y largas rectas que permiten buscar oportunidades de sobrepaso.

También cuenta con curvas exigentes que requieren precisión y una buena puesta a punto de los monoplazas. Uno de los sectores característicos del circuito es la zona comprendida entre las curvas 5 y 6, mientras que la última parte del trazado incluye una horquilla antes de la recta principal.

El récord de vuelta mencionado para el circuito pertenece a Sebastian Vettel, quien registró un tiempo de 1:34.080 en 2017. Con este escenario, la F1 afrontará una nueva fecha de la temporada 2026 y el pilarense de 23 años volverá a ponerse al mando del A526.

El calendario completo de la Fórmula 1 en 2026