La sentida despedida de Mirtha Legrand a Antonio Gasalla

En un momento de profundo respeto, la conductora también extendió sus condolencias a la familia de Gasalla: “Mi pésame a su familia”, dijo, mientras su voz se quebraba por la emoción. Luego, hizo una breve pausa para reflexionar sobre el legado de Gasalla, antes de sentenciar con ternura: “Y a vos, Antonio, buen viaje”.

Este homenaje, lleno de cariño y admiración, no solo fue un tributo a un querido colega, sino también una expresión de agradecimiento hacia una figura que marcó un antes y un después en la televisión y el teatro argentino.

La conductora se mostró muy dolida por la pérdida del capocómico de 84 años y lo recordó de la mejor manera.

El mundo del espectáculo está de luto tras conocerse la noticia de la muerte de Antonio Gasalla. El reconocido artista falleció este 18 de marzo a los 84 años, después de padecer demencia senil, una enfermedad neurodegenerativa que afecta la memoria, el pensamiento y el comportamiento.

Sin embargo, hace algunos días, el actor había recibido el alta médica después de una internación por neumonía en el Sanatorio Otamendi, pero Carlos Gasalla, su hermano, había confirmado la gravedad de su salud.

En medio de esta triste situación, Susana Giménez se despidió de su gran amigo. En el Noticiero de la Gente, Telefe, la conductora habló con Germán Paoloski y Milva Castellini y dijo: "Fue muy triste despertarme y que me dijeran que Antonio haya muerto. Yo le decía al productor de mi programa que, aunque no me conozca, quiero ir a verlo. Me dice 'ya arreglé todo' hace tres días".

"Todos me dicen que es mejor que haya dejado de sufrir. Si pienso en él, le pasó lo mejor que le podía pasar", remarcó Susana.

La diva recordó algunos de los momentos que vivió con Antonio. "Es una cosa tan fuerte lo que dejó en mi Antonio. No solo dejó el éxito, la risa, la audiencia, dejó como una enseñanza de lo que es ser un profesional. En 16 años seguidos que hicimos sketch, nunca hicimos un libreto. Él inventaba, y yo lo seguía. Resultó lo que resultó, algo inolvidable", comentó.

"Yo todavía veo en la tele, en los medios, sketchs que nos hemos muerto de risa. No era agresivo, no era maleducado por más que decía malas palabras, pero era un actor, un artista inolvidable. Nunca lo voy a poder olvidar. Fui demasiado feliz con él. Lo adoré siempre, lo respeté y lo admiré", agregó.

"Ese talento es difícil de encontrar. Hay otra gente que lo tiene, pero no muchos. Los cómicos están como desapareciendo en nuestro espectáculo, pero Antonio fue único. Lo voy a querer toda mi vida. Tengo fotos en mi álbum familiar", continuó.

Por otro lado, la conductora reconoció el apoyo que Marcelo Polino le dio a Gasalla todo este tiempo. "Su amigo se ha portado con él como una maravilla, como un amigo leal. El que lo veía, el que estaba. Por ahí haya dejado reconocerlo también, pero hay que agradecerle lo que ha hecho porque no hay mucha gente así, tan leal. Antonio estaba muy solo", aseguró Susana, nombrando también a su hermano Carlos.

"Son tantas cosas, tantas anécdotas. Podría hablar horas de Antonio. Siempre con un respeto, con un amor y con una admiración. Me hace reír y estoy triste", señaló.

"Lo amó, lo amaré mientras viva. Lo admiro y lo admiraré, siempre. Y lo bueno es que podemos ver cosas que nos dejó. Es un día triste. Por él, estoy contenta. Basta de sufrimiento. La vida continúa. Hay que estar alegre y vivirla", sentenció Susana Giménez.