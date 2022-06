La separación de Hernán Drago: su ex rompió el silencio

“Siempre cuidé la relación, lo cuidé a él y nunca expuse nada. Le di su tiempo y él también me dio su tiempo, pero a mí no me gustó lo que le dijo Hernán a revista Gente”, agregó la bailarina.

Siguiendo con su relato, afirmó: “Yo le manifesté lo de la nota y él me desmintió haber dicho lo que decía. A mi me terminó de determinar eso, no me estaba sintiendo cómoda y tampoco salió a desmentir lo de la revista”, sostuvo. “Te quedás rara. Él conoce a mi familia, a mi familia le sorprendió lo que había dicho, nos sorprendió a todos, porque está mi nombre y apellido como si yo hubiera mentido en algo”, agregó.

“Lastima no ser blanqueada porque en la intimidad o puertas para adentro me decía ‘te quiero’ y que era la mujer que tenía todos los valores que él quería, pero puertas para afuera no. Entonces decís ‘¿con quién estoy?’”, expresó.

Verónica Paschiero Hernan Drago

“Cuando nosotros hablamos le dije que no entendía la relación, adentro de casa sucedía una cosa y afuera se exponía otra, empieza a haber esa duda, entonces, ¿es verdad o es mentira esto? Ya me generó una duda la relación con él y cuando te agarran dudas... Yo sé lo que le di y sé el tiempo que estuvimos juntos, soy muy honesta”, dijo al respecto Verónica en una entrevista con Juan Etchegoyen.

Y concluyó: “Él me dijo, cuando tuvimos la última charla, que estaba en una transición y yo lo respeto a él como persona, pero también quiero respeto hacia mí. Sentí un destrato público, es esa la sensación. Él quería llamar a mi familia pero no, ya está y quizás yo no estoy acostumbrada a esto”.