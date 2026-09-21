La serie argentina que está hace 24 días en el Top 10 de Disney+

Hay pocas cosas tan efectivas en la ficción como el retrato sincero, imperfecto y desorbitado de la identidad propia. A 24 días de su estreno en la pantalla de Disney+, la nueva comedia argentina Gutiérrez is mai neim (My Name Is Gutierrez) se consolidó como un verdadero fenómeno de audiencia en la región. Según las métricas globales de FlixPatrol, la serie no solo permaneció de forma ininterrumpida entre lo más visto del continente, sino que se adueñó del puesto #1 en países como Argentina, Paraguay y Uruguay, además de escalar posiciones dentro del Top 10 de mercados como Chile, Perú, Bolivia, Venezuela, Colombia, Ecuador y América Central.