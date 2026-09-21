La serie argentina que está hace 24 días en el Top 10 de Disney+
Protagonizada por Darío Barassi y Yayo, la comedia brilla en las listas de lo más visto a nivel mundial según Flix Patrol. Los detalles.
Hay pocas cosas tan efectivas en la ficción como el retrato sincero, imperfecto y desorbitado de la identidad propia. A 24 días de su estreno en la pantalla de Disney+, la nueva comedia argentina Gutiérrez is mai neim (My Name Is Gutierrez) se consolidó como un verdadero fenómeno de audiencia en la región. Según las métricas globales de FlixPatrol, la serie no solo permaneció de forma ininterrumpida entre lo más visto del continente, sino que se adueñó del puesto #1 en países como Argentina, Paraguay y Uruguay, además de escalar posiciones dentro del Top 10 de mercados como Chile, Perú, Bolivia, Venezuela, Colombia, Ecuador y América Central.
El motor de este arrollador éxito reside en la química instantánea y explosiva de su dupla central: Darío Barassi y Yayo Guridi. Encarnando a Gutiérrez y Torcoletti, dos efectivos que arrastran décadas de desgano y rutina en una comisaría del conurbano bonaerense, la historia da un giro cuando reciben de sorpresa un caso de altísima relevancia internacional. Ante la oportunidad dorada de alcanzar los 15 minutos de fama con los que siempre soñaron, la realidad los golpea de frente: el desafío les queda abismalmente grande y expone de inmediato la falta de herramientas para resolverlo.
Es en ese punto exacto donde la narrativa despliega su recurso más rico y profundamente local: la "viveza criolla" entendida no como un plan maestro, sino como un mecanismo de supervivencia absurdo, cotidiano y desopilante. Desde la búsqueda constantemente interrumpida del sándwich de bondiola perfecto hasta discursos improvisados en un inglés inentendible, pasando por megáfonos policiales que dejan de funcionar en el momento menos oportuno, la serie abraza la naturaleza antiheroica de sus protagonistas con una gracia irresistible.
Entre la imperfección y el orgullo: el ADN de la comedia nacional
Lejos de buscar la solemnidad del procedural policial clásico, la producción utiliza el género como la excusa perfecta para mirar la idiosincrasia argentina a través del espejo del humor. La dirección, a cargo de Jesús Braceras, logran balancear la caricatura con una observación aguda sobre las contradicciones que definen el ser nacional.
"Somos conscientes de todos los defectos que tenemos, de nuestras limitaciones, pero también somos muy conscientes de todas las virtudes que tenemos. En esa mezcla está el ser argentino, y esta serie habla de eso", reflexiona Braceras sobre el corazón narrativo que impulsa al proyecto. Gutiérrez is mai neim demuestra que cuando la comedia nacional confía en su propio idioma, sus paisajes y sus códigos sin intentar edulcorarlos, el alcance se vuelve verdaderamente universal.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario