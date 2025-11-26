La serie coreana de Netflix que está basada en hechos reales y promete ser un éxito
Con 16 capítulos, un caso real que generó indignación mundial y un drama de venganza llevado al extremo, esta producción se convirtió en una de las más vistas.
El catálogo de Netflix no para de crecer y, dentro de las propuestas internacionales, las producciones coreanas continúan dominando todas las listas. En los últimos años, los k-dramas ampliaron su público de manera explosiva, desplazando incluso a las series españolas y turcas. En medio de ese fenómeno global, una historia basada en hechos reales llegó para convertirse en una de las más comentadas, reproducidas y elogiadas por la crítica.
Su éxito no fue casual: mezcla drama, tensión, violencia, trauma escolar y una venganza planificada durante años. La serie causó conmoción entre los suscriptores debido a su crudo retrato del bullying extremo, inspirado en un caso que en Corea del Sur generó repercusión internacional y debates sobre la violencia escolar.
Desde su estreno, la producción se ubicó entre lo más visto en más de 60 países y se transformó rápidamente en un fenómeno mundial. La intensidad de su historia, sumada a la construcción de sus personajes y a la base real que la respalda, la posicionaron como uno de los k-dramas más fuertes del catálogo de Netflix.
De qué se trata "La gloria"
Según la sinopsis oficial de Netflix, La gloria desarrolla su historia así: "Años después de haber sobrevivido al atroz acoso de varios compañeros de escuela, una mujer arma un elaborado plan de venganza para que caigan uno por uno".
Con 16 capítulos, el drama sigue la vida de una joven que fue víctima de torturas extremas durante su adolescencia, incluyendo un caso real que estremeció al país en 2006, cuando una estudiante sufrió quemaduras provocadas con una plancha de pelo. La serie toma este episodio como base, aunque lo lleva a un plano ficcionado donde la protagonista crece con un único objetivo: destruir a quienes arruinaron su vida.
La gloria combina tensión psicológica, giros intensos y una atmósfera oscura centrada en la obsesión por la justicia. Su ritmo, su relato y el desarrollo emocional de la protagonista la ubicaron entre los dramas coreanos más impactantes del catálogo.
Reparto de "La gloria"
-
Song Hye-kyo
-
Lee Do-hyun
-
Lim Ju-yeon
-
Yeom Hye-ran
-
Park Sung-hoon
-
Jung Sung-il
-
Kim Hieora
-
Cha Joo-young
-
Kim Gun-woo
Trailer de "La gloria"
