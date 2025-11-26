Netflix: la serie coreana de pocos capítulos que es considerada una de las más atrapantes de los últimos años
Con un total de ocho episodios, este dramática historia llegó a la plataforma en 2023, causando una revolución inesperada. Los detalles en la nota.
El verano está a la vuelta de la esquina y las vacaciones ya merodean el ambiente. Por este motivo, las plataformas de streaming, entre las que se destacan Netflix, HBO y Disney +, tienen un solo objetivo: añadir diferentes películas y series en su catálogo para atrapar la atención de los espectadores cuando el tiempo libre empieza a volverse tedioso.
Dentro del extenso abanico de opciones, las plataformas llegaron a una certeza: las miniseries comenzaron a ganar popularidad, especialmente aquellas que narran historias dramáticas y atrapantes. "Reina Mantis", por ejemplo, es una serie coreana furor en Netflix.
Incorporada en el menú a mediados del 2023, esta gran producción asiática cuenta con ocho episodios y una sola temporada cargada de misterio, drama y acción. Además, este atrapante relato presenta un elenco de primer nivel, encabezado por Go Hyun-jung y Jang Dong-yoon, actores de reconocida trayectoria en el mundo cinematográfico.
De qué trata "Reina Mantis"
La serie sigue a un agente que se ve obligado a colaborar con una temida asesina serial cuando aparece alguien copiando sus crímenes.
El mayor conflicto surge cuando descubre que esa criminal, a la que intentó apartar de su vida para siempre, es su propia madre. Juntos deben enfrentar un pasado oscuro mientras intentan detener al nuevo responsable. Esta atrapante historia presenta capítulos de 70 minutos aproximadamente.
Reparto de "Reina Mantis"
- Go Hyun-jung como Jung Yi-shin
- Jang Dong-yoon como Cha Soo-yeol
- Jo Sung-ha como Choi Jung-ho,
- Lee El como Na-hee
- Kim Bo-ra como Lee Jung-yeon
- Lee Hwang-ui como Jeong Hyeon-nam
- Kim Min-ho como Bae Seong-gyu
- Kim Tae-jung como Choi Hyu
- Park Wan-hyung como Son Ji-an
- Han Dong-hee como Seo A-ra
- Lee Chang-min como Park Min-jae
Tráiler de "Reina Mantis"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario