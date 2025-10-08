Preocupación por la salud de Mónica Farro: esperan estudios y evalúan su internación
La vedette uruguaya fue atendida de urgencia en la madrugada y se evalúa una posible recaída de su anemia crónica. También complicaciones respiratorias.
La madrugada del miércoles trajo preocupación en el mundo del espectáculo: Mónica Farro debió ser atendida de urgencia tras sufrir un cuadro que podría estar vinculado a una recaída en su conocida anemia crónica. Según informó el periodista Fede Flowers a través de su cuenta de X, la vedette uruguaya ingresó a la guardia médica para someterse a una serie de estudios luego de presentar tos persistente, malestar general y dificultades respiratorias.
Flowers detalló que Farro “está esperando resultados por una posible recaída de la anemia crónica y por síntomas pulmonares, debido a una tos que arrastra desde hace cuatro meses”. El periodista también recordó que en mayo la artista había atravesado un cuadro de bronquitis aguda que no logró superar del todo, pese a los tratamientos y la medicación indicados por sus médicos.
Durante la atención en la guardia se le realizaron radiografías de tórax, análisis de laboratorio y otros estudios complementarios para evaluar si la infección respiratoria podría haberse agravado. Si los resultados confirman un cuadro más complejo, no se descarta la posibilidad de una internación preventiva para estabilizar su estado de salud.
Por el momento, el entorno de Farro mantiene hermetismo y se limitó a confirmar que está bajo observación médica, a la espera de un diagnóstico definitivo. La propia vedette había comentado semanas atrás que venía sintiéndose con poca energía y con síntomas compatibles con una recaída en su condición anémica.
Reconocida por su carrera en el teatro de revistas y en la televisión argentina, Farro ha atravesado diversos problemas de salud en los últimos años, aunque siempre logró recuperarse con determinación y optimismo. Sin embargo, este nuevo episodio generó inquietud entre sus seguidores y colegas del medio, que le enviaron mensajes de apoyo a través de las redes sociales.
Hasta el momento, no se emitió un parte médico oficial, pero se espera que en las próximas horas haya novedades sobre su evolución. La artista, fiel a su costumbre, planea compartir personalmente su estado una vez que tenga los resultados de los estudios.
