Preocupación por la salud de Mónica Farro: esperan estudios y evalúan su internación

monica farro

Reconocida por su carrera en el teatro de revistas y en la televisión argentina, Farro ha atravesado diversos problemas de salud en los últimos años, aunque siempre logró recuperarse con determinación y optimismo. Sin embargo, este nuevo episodio generó inquietud entre sus seguidores y colegas del medio, que le enviaron mensajes de apoyo a través de las redes sociales.

Hasta el momento, no se emitió un parte médico oficial, pero se espera que en las próximas horas haya novedades sobre su evolución. La artista, fiel a su costumbre, planea compartir personalmente su estado una vez que tenga los resultados de los estudios.