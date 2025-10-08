La miniserie corta y adictiva de Netflix que está entre las más recomendadas

Las producciones de origen inglés, especialmente los dramas criminales, se han consolidado con los años en Netflix, y esta serie eleva el nivel de las historias de suspenso con un relato atrapante y un ritmo intenso que atrapa a los espectadores. No es solo una adaptación más de una obra literaria: la colaboración entre la escritora Harlan Coben y Netflix fue tan sólida que incluso se creó un final alternativo exclusivo, que no aparece en las novelas originales.