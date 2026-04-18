La serie de Netflix protagonizada por Úrsula Corberó que sigue siendo una de las más elegidas

Reparto de "El cuerpo en llamas"

El gran atractivo de esta producción de Netflix es su elenco, encabezado por Úrsula Corberó, quien se luce en un papel intenso y complejo que le valió el reconocimiento de la crítica.

El reparto principal lo completan:

Quim Gutiérrez

José Manuel Poga

Isak Férriz

Eva Llorach

Cada uno de ellos aporta profundidad a la historia, logrando que los personajes resulten creíbles y mantengan la tensión a lo largo de los episodios.

Tráiler de "El cuerpo en llamas"