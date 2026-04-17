La película de Netflix que combina comedia, intriga y un tono sombrío

Con una duración de aproximadamente dos horas, logra sostener el interés gracias a su ritmo dinámico y a una narrativa que no deja de sorprender. Es una opción ideal para quienes buscan algo diferente dentro de las series y películas de Netflix.

Reparto de La tostadora

El elenco está conformado por actores reconocidos dentro de la industria india, que aportan solidez a esta historia particular:

Rajkummar Rao

Sanya Malhotra

Abhishek Banerjee

Upendra Limaye

Seema Pahwa

Cada interpretación suma al tono entre lo absurdo y lo dramático que caracteriza a la película, logrando que la historia resulte aún más atrapante.

Tráiler de La tostadora