Netflix: la serie de casi 20 capítulos con un final inesperado

La cancelación inesperada frustró los planes de expansión de la historia y dejó abiertos varios arcos narrativos. Esto provocó reclamos de los seguidores que pidieron una continuación para darle un cierre justo a la trama.

Reparto de "Sombras y Huesos"

Jessie Mei Li como Alina Starkov

Archie Renaux como Malyen “Mal” Oretsev

Freddy Carter como Kaz Brekker

Amita Suman como Inej Ghafa

Kit Young como Jesper Fahey

Ben Barnes como General Aleksander

El elenco recibió elogios por la fuerza de sus interpretaciones y la química en pantalla. Sus actuaciones aportaron humanidad y complejidad a una historia marcada por la lucha de poderes.

Tráiler de "Sombras y Huesos"