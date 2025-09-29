Netflix: la épica película de acción y romance para encender tu fin de semana
Dirigida por Sergei Bordov, esta producción tiene una duración que ronda las dos horas y narra una historia atrapante. Los detalles en la nota.
Netflix se convirtió en el mejor aliado para aquellos que se aburren con frecuencia. Con un amplio abanico de películas, series y documentales, la plataforma de streaming lidera el ranking de visualizaciones gracias a sus producciones de gran calidad, con historias atrapantes y títulos exitosos.
A pesar de contar con un amplio número de films a disposición, cuando el aburrimiento aparece de manera repentina, los espectadores se vuelcan por una película aventurera y fantasiosa: "El séptimo hijo". Este film tiene una duración que ronda los 120 minutos y llegó a la pantalla grande en 2014.
La película fue dirigida por Sergei Bodrov y ganó popularidad gracias a su elenco de gran trayectoria y calidad, con la participación estelar de Ben Barnes, Jeff Bridges y Julianne Moore. Esto hace que la película se ubica en el Top 10 de las más elegidas de Netflix.
De qué trata "El séptimo hijo"
La historia sigue a Tom Ward, un joven con habilidades especiales, que debe enfrentarse a fuerzas oscuras para proteger al mundo. Su misión principal es detener a la peligrosa bruja Madre Malkin, quien escapó tras haber sido capturada siglos atrás, antes de que su magia sumerja al planeta en la oscuridad.
Esta producción fue recibida de manera correcta por la audiencia, que esperó ansiosa su estrenó durante varios meses. Sin embargo, el mundo cinematográfico no quedó satisfecho con la producción, aunque el paso del tiempo la convirtió en una gema preciosa en la plataforma de streaming.
Reparto de "El séptimo hijo"
- Ben Barnes como Tom Ward
- Jeff Bridges como maestro Gregory
- Julianne Moore como madre Malkin
- Alicia Vikander como Alice Deane
- Kit Harington como Billy Bradley
- Olivia Williams como Mam
- Antje Traue como Bony Lizzie
Tráiler de "El séptimo hijo"
