Netflix: la serie protagonizada por Mario Casas que la rompe en la plataforma
Mario Casas brilla en una serie española de Netflix que combina suspenso y drama policial. Con giros inesperados y un elenco de lujo, se convirtió en una de las producciones más vistas.
Netflix sigue apostando fuerte por las producciones españolas, que se convirtieron en un verdadero fenómeno en la plataforma. Entre thrillers, dramas y romances, hay una serie que sobresale y se ganó un lugar destacado gracias a la actuación de dos de los actores más reconocidos del país.
Con una trama atrapante y giros inesperados, esta ficción combina suspenso con drama policial y mantiene al espectador en vilo en cada capítulo. Su éxito fue inmediato y se consolidó como una de las producciones más vistas de los últimos años en Netflix.
La historia, basada en una novela reconocida, le dio a Mario Casas la posibilidad de lucirse en un papel intenso y lleno de matices, acompañado por un elenco de primer nivel en el que José Coronado también brilla con una interpretación impecable.
De qué trata "El inocente"
La serie española narra la vida de Mateo Vidal, un joven cuya vida cambia por completo tras involucrarse en una pelea que termina en un homicidio involuntario. Condenado y obligado a pasar años en prisión, intenta reconstruir su vida al salir en libertad, pero pronto descubre que el pasado nunca desaparece del todo.
Al lado de su pareja Olivia, que está embarazada, parece haber encontrado la estabilidad que tanto buscaba. Sin embargo, todo se derrumba cuando recibe una llamada desde el celular de ella que lo deja completamente desconcertado. A partir de ese momento, inicia una trama cargada de misterio, secretos y verdades ocultas.
Basada en la novela homónima de Harlan Coben, esta producción de Netflix se caracteriza por su ritmo ágil, una puesta en escena moderna y una narrativa que combina la vida personal de los protagonistas con investigaciones policiales y hechos que alteran por completo sus destinos.
Reparto de "El inocente"
-
Mario Casas como Mateo Vidal
Aura Garrido como Olivia Costa
Alexandra Jiménez como Inspectora Lorena Ortiz
José Coronado como Teo Aguilar
Martina Gusmán como Kimmy Dale
Juana Acosta como Emma Durán Mazas
Gonzalo de Castro como Jaime Vera
Ana Wagener como Sonia Miralles
Trailer de "El inocente"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario