La serie de Netflix con suspenso, drama oscuro e intriga ideal para ver de un tirón
Estrenada en 2022 en la plataforma de streaming, esta producción europea tiene 6 episodios en total. Conocé los detalles en la nota.
Netlix se coloca como una de las plataformas de streaming más elegidas en estos tiempos, con un amplio abanico de producciones que atrapan la atención de los espectadores. Dentro de la gran variedad de propuestas, las series cortas son las que predominan en el catálogo, ya que se pueden ver de un tirón y sin necesidad de dedicar mucho tiempo.
"Dos veranos" gana terreno en Netflix y se convirtió en la elección perfecta, compuesta por un elenco de gran nivel y con tan solo 6 episodios. Esta producción europea llegó a la plataforma en 2022, narrando una historia de suspenso que suma espectadores y la coloca como una de las más vistas durante este año.
Con la dirección de Thomas Van der Veken, esta serie llegó a la pantalla grande en 2020, con un reparto de gran trayectoria y experiencia que le permitió codearse con grandes títulos. An Miller y Marieke Anthoni son los actores principales de esta producción que no para de sumar vistas.
De qué trata "Dos veranos"
Esta serie belga gira en torno a un grupo de amigos que se reúne años después para disfrutar de unas vacaciones. Sin embargo, resurgen secretos oscuros: tiempo atrás, algunos miembros del grupo cometieron un abuso sexual contra otra persona del círculo.
Este perturbador secreto desata tensiones y culpas del pasado, llevando a los personajes a enfrentarse a los actos y sus consecuencias. A lo largo de la trama, la serie combina suspenso y drama, motivo por el cual se convirtió en una de las preferidas en Netflix.
Reparto de "Dos veranos"
- An Miller
- Marieke Anthoni
- Tom Vermeir
- Lukas Bulteel
- Herwig Ilegems
- Bjarne Devolder
- Inge Paulussen
Tráiler de "Dos veranos"
