Oky Appo y Gabriela Gianatassio pusieron fin a su relación tras los comentarios gordofóbicos

oky gabriela gianastassio

El vínculo entre ambos había comenzado a principios de 2025, poco después de que Oky saliera de una internación por problemas de salud mental. Aunque al principio su relación parecía sólida, las transmisiones conjuntas empezaron a mostrar roces y momentos incómodos. El episodio del comentario sobre el cuerpo de Gabriela terminó de exponer una dinámica que muchos seguidores consideraban tóxica.

Pese a los intentos de Oky por justificar sus palabras -“no soy gordofóbico, estaba fuera de contexto”-, la repercusión fue tan grande que su imagen quedó nuevamente en el centro de la controversia. Gabriela, en cambio, aprovechó la ruptura para reivindicar su bienestar personal y dar un mensaje de empoderamiento que fue aplaudido por gran parte del público.