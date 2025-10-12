La miniserie de Netflix que sigue siendo un éxito recomendado

De qué trata "Venir del frío"

Según la sinopsis oficial de Netflix, la historia sigue a Jenny Franklin, una madre soltera que intenta llevar una vida normal en Estados Unidos. Sin embargo, todo cambia cuando su pasado como espía rusa sale a la luz, y debe usar sus habilidades para detener a un enemigo poderoso. Lo más sorprendente es que posee la capacidad de cambiar de forma, un elemento que introduce un componente de ciencia ficción en un relato de espionaje clásico.