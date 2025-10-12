La miniserie de Netflix que sigue siendo un éxito recomendado
Con una mezcla de espionaje, ciencia ficción y drama, logró convertirse en una de las más recomendadas dentro del catálogo.
El catálogo de Netflix está lleno de producciones que logran mantenerse vigentes pese al paso del tiempo, y esta es una de ellas. Estrenada en 2022, la serie sorprendió a los usuarios con una historia frenética, llena de giros, acción y misterio, al punto de convertirse rápidamente en una de las más vistas del género.
Con apenas 8 capítulos, combina de forma brillante el suspenso y la ciencia ficción, dos ingredientes que la transformaron en una de las historias más adictivas de la plataforma. Su protagonista, una exagente rusa con una habilidad muy particular, lidera una trama intensa que explora la delgada línea entre el deber, la identidad y los secretos del pasado.
Desde su lanzamiento, esta producción no solo logró captar la atención de los fanáticos del suspenso, sino también de la crítica, que la destacó como una de las series más originales y dinámicas de los últimos años. Aunque Netflix no renovó una segunda temporada, su historia sigue entre las más recomendadas por los usuarios que buscan algo distinto para maratonear.
De qué trata "Venir del frío"
Según la sinopsis oficial de Netflix, la historia sigue a Jenny Franklin, una madre soltera que intenta llevar una vida normal en Estados Unidos. Sin embargo, todo cambia cuando su pasado como espía rusa sale a la luz, y debe usar sus habilidades para detener a un enemigo poderoso. Lo más sorprendente es que posee la capacidad de cambiar de forma, un elemento que introduce un componente de ciencia ficción en un relato de espionaje clásico.
A lo largo de los capítulos, la tensión aumenta con cada revelación, y la protagonista debe enfrentar dilemas morales que ponen a prueba su humanidad. El resultado es una historia atrapante que mezcla acción, drama familiar y conspiraciones internacionales, con un final abierto que deja con ganas de mucho más.
Reparto de "Venir del frío"
Margarita Levieva como Jenny Franklin / Anya Petrova / El Susurro
Stasya Miloslavskaya como la joven Anya Petrova
Cillian O'Sullivan como Chauncey Lew
Lydia Fleming como Becca Franklin
Charles Brice como Chris Clarke
Alyona Khmelnitskaya como Svetlana Petrova
Pablo Capuz como Diego Santos
Alexandra Prokhorova como Gaia Morozova
Trailer de "Venir del frío"
