Netflix: la serie de época que es considerada una de las más vistas de la historia

De qué trata "Las chicas del Cable"

La serie española Las chicas del Cable, ambientada en el Madrid de los años 20, narra la historia de cuatro mujeres provenientes de distintos rincones del país. Todas llegan a la capital tras ser contratadas como operadoras de la centralita de la única compañía de telefonía existente.

Rodeadas de progreso y modernidad, las protagonistas enfrentan celos, traiciones y envidias, pero también viven momentos de éxito, amor y amistad que las guiarán hacia la realización de sus sueños.

Lidia, acostumbrada a una vida de peligros y delitos, busca cambiar su rumbo trabajando en la compañía telefónica. Ángeles soporta maltratos físicos de su marido mientras intenta encontrar su libertad. Carlota lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, desafiando las normas de la época. Y Marga, proveniente de un pequeño pueblo, llega a Madrid con la ilusión de cumplir sus metas y forjar un futuro independiente.

Juntas, estas mujeres descubren la fuerza de la amistad y la lucha por la libertad en un mundo que todavía les impone limitaciones. Todas juntas se unirán y tratarán de resolver todos sus problemas.

Reparto de "Las chicas del Cable"

Blanca Suárez

Yon González

Ana Fernández García

Maggie Civantos

Trailer de "Las chicas del Cable"