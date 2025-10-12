Netflix: la serie de época que es considerada una de las más vistas de la historia
Netflix ofrece la histórica serie española de época, multipremiada y aclamada por la crítica, considerada una de las más vistas de todos los tiempos.
Netflix ofrece un catálogo de series y películas incomparable, y uno de los mejores ejemplos es la histórica producción española de época Las chicas del Cable, considerada una de las más vistas de la historia. Uno de los clásicos de la plataforma.
La serie está ambientada en el Madrid de los años 20 y narra la vida de cuatro mujeres que llegan a la capital tras ser contratadas como operadoras de la centralita de la única compañía telefónica del país.
Entre llamadas y centralitas, rodeadas por un ambiente de progreso y modernidad, estas mujeres ven cómo cambian sus propias vidas. Celos, traiciones, envidia, éxito, amor y amistad marcan cada capítulo, llevando a Lidia, Carlota, Marga y Ángeles a enfrentarse a los desafíos de la época mientras buscan alcanzar sus metas.
Trabajando en el edificio más moderno de Madrid, comienzan una lucha constante por su independencia, algo que la sociedad y su entorno les niega. La amistad que las une será fundamental para que puedan cumplir sus sueños y descubrir juntas el verdadero significado de la libertad.
Aunque la serie transcurre en Madrid, su historia y personajes han conquistado audiencias en todo el mundo, donde los suscriptores de Netflix esperan con ansias cada episodio, disfrutando de un drama que combina emoción, empoderamiento femenino y la magia de la época.
De qué trata "Las chicas del Cable"
La serie española Las chicas del Cable, ambientada en el Madrid de los años 20, narra la historia de cuatro mujeres provenientes de distintos rincones del país. Todas llegan a la capital tras ser contratadas como operadoras de la centralita de la única compañía de telefonía existente.
Rodeadas de progreso y modernidad, las protagonistas enfrentan celos, traiciones y envidias, pero también viven momentos de éxito, amor y amistad que las guiarán hacia la realización de sus sueños.
Lidia, acostumbrada a una vida de peligros y delitos, busca cambiar su rumbo trabajando en la compañía telefónica. Ángeles soporta maltratos físicos de su marido mientras intenta encontrar su libertad. Carlota lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, desafiando las normas de la época. Y Marga, proveniente de un pequeño pueblo, llega a Madrid con la ilusión de cumplir sus metas y forjar un futuro independiente.
Juntas, estas mujeres descubren la fuerza de la amistad y la lucha por la libertad en un mundo que todavía les impone limitaciones. Todas juntas se unirán y tratarán de resolver todos sus problemas.
