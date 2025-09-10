Netflix: el drama polaco de pocos capítulos que todos comentan por su final inesperado

La plataforma de streaming sigue demostrando que sus producciones europeas tienen un peso propio. Entre las novedades que más impacto causaron este año se encuentra una miniserie polaca que combina el thriller con el drama y el misterio, y que logró destacarse no solo por su trama oscura, sino también por sus giros de guion que mantienen en vilo al espectador hasta el último minuto.