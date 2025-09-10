Netflix: el drama polaco de pocos capítulos que todos comentan por su final inesperado
Un drama polaco de apenas 5 capítulos, cargado de misterio, secretos familiares y un final tan inesperado que dejó boquiabiertos a todos los espectadores.
La plataforma de streaming sigue demostrando que sus producciones europeas tienen un peso propio. Entre las novedades que más impacto causaron este año se encuentra una miniserie polaca que combina el thriller con el drama y el misterio, y que logró destacarse no solo por su trama oscura, sino también por sus giros de guion que mantienen en vilo al espectador hasta el último minuto.
Con una narrativa intensa y un ritmo que se cocina a fuego lento, la serie invita a adentrarse en un mundo cargado de conflictos familiares, corrupción y dilemas éticos. Las críticas internacionales coincidieron en que, aunque la historia avanza con calma, el desenlace compensa con creces y transforma la experiencia en algo imperdible.
El secreto de su éxito radica en el contraste: paisajes melancólicos de Polonia que enmarcan una historia sobre culpa, recuerdos no resueltos y una búsqueda desesperada por la verdad. Todo esto, en un formato breve de 5 episodios, ideal para maratonear en un fin de semana.
De qué trata "La colina de los perros"
La historia sigue a Mikoaj Gowacki, un reconocido escritor que regresa a su pueblo natal, Zybork, luego de muchos años. Lo que lo obliga a volver es un chantaje ligado a su obra más famosa, inspirada en un asesinato ocurrido dos décadas atrás. Ese crimen, nunca resuelto, es el fantasma que lo persigue desde su juventud.
Una vez allí, Mikoaj se encuentra con viejas heridas familiares, tensiones con la comunidad y un entorno donde la verdad parece enterrada bajo capas de silencio y corrupción. La investigación personal lo lleva a descubrir secretos oscuros y a enfrentarse a dilemas morales que ponen en jaque su vida entera.
La serie está basada en la novela de Jakub Ulczyk publicada en 2017 y dirigida por Piotr Domalewski. La crítica la describió como “brutal” y “desgarradora”, con una atmósfera que refleja un mundo en el que la vida humana tiene poco valor.
Reparto de "La colina de los perros"
Mateusz Kosciukiewicz (Mikoaj Gowacki)
Jásmina Polak (Justyna)
Robert Wieckiewicz (Tomasz Gowacki)
Kamila Urzdowska (Daria)
Andrzej Konopka (Dobociski)
Wojciech Zieliski (Grzesiek)
Helena Sujecka (Agata)
Tráiler de "La colina de los perros"
