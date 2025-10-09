La serie romántica de Netflix que revive el amor y te va a mantener atrapado
Con 40 capítulos y una historia que genera cosquillas en la panza, esta producción es una de las revoluciones de la plataforma. Los detalles en la nota.
Las producciones de amor ganan terreno en Netflix, consolidándose como un genero que atrae a muchos espectadores de diferentes partes del mundo. Por este motivo, la plataforma se encargó de abastecer su amplio catálogo con diferentes películas y series durante el último tiempo.
Una de las producciones más elegidas por los usuarios es "Dulces Magnolias", estrenada en el 2020 y con más de cuatro temporadas en total. Su llegada a Netflix se dio en 2023, causando una revolución que se mantiene en la actualidad, ya que integra el Top 10 de la plataforma.
Con 40 capítulos y una historia que genera cosquillas en la panza, esta serie de Estados Unidos presenta un reparto de gran nivel y trayectoria, encabezado por JoAnna Garcia Swisher y Brooke Elliott. Además, fue creada por Sheryl J. Anderson. Por otro lado, esta producción, que tiene episodios de 50 minutos aproximadamente, combina amor, humor y drama.
De qué trata "Dulces Magnolias"
"Dulces Magnolias" gira en torno a la vida de tres amigas inseparables que viven en un pequeño pueblo llamado Serenity. La historia muestra cómo su amistad se construye y consolida paso a paso mientras enfrentan los desafíos del día a día: desde problemas familiares y romances complicados hasta decisiones importantes en sus vidas.
Más allá de los conflictos y los momentos tensos que deben atravesar, el paso de los años no afecta su relación, ya que se apoyan mutuamente, celebran sus logros y superan los obstáculos juntas como desde el primer día.
Reparto de "Dulces Magnolias"
- JoAnna Garcia Swisher
- Brooke Elliott
- Heather Headley
- Chris Klein
- Justin Bruening
- Logan Allen
- Anneliese Judge
- Carson Rowland
- Jamie Lynn Spears
- Dion Johnstone
- Chris Medlin
- Brandon Quinn
Tráiler de "Dulces Magnolias"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario