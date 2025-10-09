La producción cómica de Netflix que te va a hacer reír a carcajadas

De qué trata Hombres de verdad

La historia sigue a cuatro hombres cuarentones que de un día para otro pierden el control de sus relaciones y comienzan a cuestionar su lugar frente a mujeres más seguras, independientes y decididas. En medio de su crisis de identidad, tendrán que aprender a adaptarse a una realidad donde las reglas cambiaron y ya no son los protagonistas absolutos.