Netflix estrena "El club del crimen de los jueves": 3 razones para ver la nueva película de Pierce Brosnan

El rol de Brosnan como Ron, uno de los cuatro jubilados que resuelven crímenes por diversión, marca un giro audaz en su carrera. Si bien en el pasado supo encarnar la figura del espía serio y elegante en películas como "El sastre de Panamá", aquí abraza un personaje que, aunque igual de sofisticado, se mueve en un universo mucho más ligero y entrañable. La película es un testimonio de la versatilidad de Brosnan, quien demuestra que su encanto y picardía no tienen fecha de vencimiento. Acompañado por verdaderos gigantes de la actuación como Helen Mirren, Ben Kingsley y Celia Imrie, su trabajo brilla en este cautivador thriller.