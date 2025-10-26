Netflix: la serie con Emma Stone y Jonah Hill que mezcla comedia, drama y deseo
Estrenada en el 2018, esta producción narra una historia de drama y cuenta con 10 episodios. Conocé todos los detalles en la nota.
Las series y películas de Netflix son las responsables que explican el gran éxito de la plataforma de streaming en la actualidad. Con un amplio abanico de producciones para satisfacer las necesidades de todos los espectadores, estas presentan elencos de primer nivel e historias atrapantes que cautivan la atención de los usuarios.
Durante el último tiempo, las series cortas comenzaron a ganar popularidad en la plataforma, lo que obligó a Netflix a incorporar diferentes títulos. Entre ellos, aparece "Maniac", estrenada en el 2018 y valorada por su narrativa que combina comedia, drama y deseo.
Además de su cautivante historia, esta producción cuenta con la participación especial de Emma Stone y Jonah Hill, al mismo tiempo que fue nominada al Directors Guild of America Award por la dirección de Cary Joji Fukunaga y a los Producers Guild of America Award como mejor miniserie televisiva.
De qué trata "Maniac"
"Maniac" narra la conexión entre dos personas que buscan sanar de formas muy distintas. Annie carga con una pérdida que no puede superar, mientras Owen intenta escapar de una realidad que lo ahoga.
Ambos se someten a un tratamiento experimental que promete borrar el dolor y reescribir la mente, pero lo que parecía un proceso clínico sencillo se convierte en un viaje profundo por sus emociones, recuerdos y fantasías más profundas.
A medida que sus mundos mentales se entrelazan, descubren que quizá la verdadera cura no está en una pastilla, sino en el vínculo que forman dentro del caos.
Reparto de "Maniac"
- Emma Stone como Annie Landsberg
- Jonah Hill como Owen Milgrim
- Justin Theroux como el Dr. James K. Mantleray
- Sonoya Mizuno como la Dra. Azumi Fujita
- Gabriel Byrne como Porter Milgrim
- Sally Field como la Dra. Greta Mantleray
- Kathleen Choe como 3
- Danny Hoch como 5
- Allyce Beasley como 11
- Stephen Hill como 7
Tráiler de "Maniac"
