Netflix: el drama psicológico sobre salud mental que es furor en la plataforma

De qué trata "Todos quieren salvarse"

Según la sinopsis oficial de Netflix, "Todos quieren salvarse" narra la historia de Daniele, quien despierta en un hospital psiquiátrico al que llegó contra su voluntad. A partir de allí, debe reaprender a vivir y a amar, con la ayuda de los demás pacientes y enfrentando los desafíos que plantea su entorno. La serie combina elementos dramáticos y psicológicos para ofrecer una experiencia que atrapa desde el primer capítulo.