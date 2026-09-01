La mamá de Wanda Nara volvió a apuntar contra La China Suárez: "Es una mala..."
Nora Colosimo reaccionó al escuchar el nombre de la actriz y aseguró que conoce detalles que todavía no hizo públicos.
Nora Colosimo volvió a referirse públicamente a La China Suárez y dejó en claro que el conflicto que mantiene con la actriz sigue vigente. Durante una conversación televisiva, la mamá de Wanda Nara hablaba sobre la personalidad de su hija cuando Ángel de Brito mencionó a la actriz.
Hasta ese momento, Colosimo destacaba una característica de Wanda y remarcaba que, pese a las diferencias que pudo haber tenido con distintas personas, no suele guardar rencor. Como ejemplo, mencionó el vínculo que actualmente mantiene con Maxi López.
“no es rencorosa”, dijo Nora sobre su hija, y agregó: “¿entendés? Si fuera rencorosa, no lo traía Maxi López a la Argentina, a su programa, a trabajar”.
La reacción de Nora al escuchar el nombre de La China
Pero el clima cambió por completo cuando apareció el nombre de La China Suárez. La respuesta de Colosimo fue inmediata y dejó entrever que detrás de su postura existirían cuestiones que todavía no decidió contar públicamente.
“Es una mala palabra para mí, así que evitemosla, por lo menos los martes y jueves que me toca a mí”, lanzó, dejando clara su postura sobre la actriz.
La mamá de Wanda también explicó por qué el tema le genera un fuerte impacto emocional y aseguró que el conflicto involucra directamente a las personas que más quiere.
“Me duele, porque toca lo que más amo en la Tierra, que es mi hija y mis nietas. Yo sé cosas que ustedes no saben”, sostuvo.
Lejos de dar detalles sobre aquello que asegura conocer, Nora fue todavía más contundente y dejó abierta la posibilidad de revelar información en el futuro.
“No le deseo a ninguna de las que estamos acá, ni a las del público, una de esas mujeres en su vida. Punto final. Capaz algún día lo cuente”, enfatizó.
De esta manera, Colosimo volvió a alimentar la tensión alrededor del enfrentamiento entre su familia y La China Suárez, aunque por el momento decidió mantener en reserva cuáles son esas situaciones que, según sus propias palabras, conoce y que todavía no hizo públicas.
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