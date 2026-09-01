La mamá de Wanda Nara volvió a apuntar contra La China Suárez: "Es una mala..."

La mamá de Wanda también explicó por qué el tema le genera un fuerte impacto emocional y aseguró que el conflicto involucra directamente a las personas que más quiere.

“Me duele, porque toca lo que más amo en la Tierra, que es mi hija y mis nietas. Yo sé cosas que ustedes no saben”, sostuvo.

Lejos de dar detalles sobre aquello que asegura conocer, Nora fue todavía más contundente y dejó abierta la posibilidad de revelar información en el futuro.

“No le deseo a ninguna de las que estamos acá, ni a las del público, una de esas mujeres en su vida. Punto final. Capaz algún día lo cuente”, enfatizó.

De esta manera, Colosimo volvió a alimentar la tensión alrededor del enfrentamiento entre su familia y La China Suárez, aunque por el momento decidió mantener en reserva cuáles son esas situaciones que, según sus propias palabras, conoce y que todavía no hizo públicas.