La Sole se emocionó después de cantarle a Lionel Messi en su despedida

Al coincidir con el análisis del periodista sobre el desempeño del delantero, la santafesina ratificó que el futbolista está “En su mejor momento. Pero bueno, creo que hace bien y entiendo también las razones”. A su vez, al recordar algunos intercambios previos con el diez y aludir al fallecimiento del padre del deportista, la cantautora reflexiono sobre el plano personal: “Tuve la oportunidad de compartir algunos momentos hace un tiempo atrás con él. La vida te pega duro muchas veces y, más allá de todo lo que logró profesionalmente, hay otras prioridades y yo creo que su familia lo es”.