La Sole se emocionó después de cantarle a Lionel Messi en su despedida
La cantante argentina fue una de las invitadas para cantarle al 10 en su último partido con la Selección Argentina. Así fue su emoción.
Tras finalizar su interpretación del clásico tema “Brindis” frente a Lionel Messi y los futbolistas del seleccionado nacional, Soledad Pastorutti dialogó en el campo de juego y transmitió las sensaciones de una noche histórica. La artista de Arequito fue la encargada de musicalizar uno de los instantes más conmovedores del homenaje de despedida al capitán en el estadio Monumental.
Durante la transmisión televisiva de Telefe, el periodista Diego Leuco le preguntó a la cantante sobre la mirada del astro rosarino mientras se desarrollaba el show. Ante la consulta, Pastorutti admitió la repercusión emocional que le generó la escena manifestando: “Estaba muy nerviosa. Cuando lo vi, me emocioné. Viste cuando decís: ‘No puede ser que se vaya’. Lo veo muy joven, lo veo con…”, frase que el conductor complementó destacando la vigencia del atacante.
Al coincidir con el análisis del periodista sobre el desempeño del delantero, la santafesina ratificó que el futbolista está “En su mejor momento. Pero bueno, creo que hace bien y entiendo también las razones”. A su vez, al recordar algunos intercambios previos con el diez y aludir al fallecimiento del padre del deportista, la cantautora reflexiono sobre el plano personal: “Tuve la oportunidad de compartir algunos momentos hace un tiempo atrás con él. La vida te pega duro muchas veces y, más allá de todo lo que logró profesionalmente, hay otras prioridades y yo creo que su familia lo es”.
La actuación de La Sole sobre el césped se convirtió en una de las postales salientes de la velada. Al finalizar los versos de la pieza musical —mismísima obra ligada históricamente a festejos y a la figura de Diego Armando Maradona—, la intérprete se fundió en un cálido abrazo con el homenajeado, mientras el público acompañaba a viva voz y Antonela Roccuzzo presenciaba el espectáculo entre lágrimas junto a sus hijos.
Además del impacto musical, la vestimenta de la cantautora acaparó la atención de los presentes. La artista lució un poncho bandera con los colores patrios confeccionado por los artesanos catamarqueños Graciela Carrasco y Ramón Baigorria. La prenda le había sido obsequiada durante su paso por la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho en Catamarca, el mismo día en que el combinado albiceleste disputó la final del Mundial 2026 frente a España en el estadio MetLife de Nueva Jersey. Meses después de aquel acontecimiento, la folklorista eligió dicha artesanía para homenajear al capitán ante una multitud.
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