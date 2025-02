La sorpresiva confesión hot de Juan Etchegoyen en televisión: "Tengo sexo disfrazado de Batman"

Juan Etchegoyen y el disfraz de Batman

"Yo tengo un disfraza de Batman, mi novia me dice 'disfrazate porque con Batman tenés un plus'. ¿Cuándo tuve sexo por última vez? El lunes fue la última vez que la usé", aseguró el periodista.

"Los vecinos algunos se quejan por verme de Batman. He ido a comprar de Batman", reveló, para sorpresa de todos, Juan Etchegoyen.

"Soy puramente sexual. Cuando estoy disfrazado de Batman vale todo. Hasta me preocupo por la seguridad de los vecinos. No entiendo por qué se enojan cuando me ven disfrazado de Batman", completó.