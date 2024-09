La sorpresiva participación de Lionel Messi en el sketch de Susana Giménez

messi susana gimenez

El inicio del programa tuvo el prometido sketch, plagado de actores, filmado en el predio de la AFA. Pasaron Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y hasta Chiqui Tapia; y sobre el final, Nico Vázquez mostró desde su celular el video que le dedicó el mejor jugador del mundo a la histórica conductora.

"Hola Su. No pude estar, yo que tanto te miraba con mi mamá cuando era chiquito, y ahora que hacen esto no puedo estar presente, pero me alegro que los chicos hayan participado y que la hayan pasado bien. Darte un beso grande y espero la próxima estar presente", dijo Messi, para alegría del personaje de la diva.

susana messi.mp4

Quiénes están en el primer programa de Susana Giménez en Telefe

Esta primera emisión prometía ser espectacular y contar con grandes invitados y divertidos sketchs

María Becerra: La cantante ofrecerá un show exclusivo con sus éxitos más recientes y se sentará en el living de Susana para charlar de todo.

La cantante ofrecerá un show exclusivo con sus éxitos más recientes y se sentará en el living de Susana para charlar de todo. Rodrigo de Paul y Leandro Paredes: Los campeones del mundo protagonizarán un mano a mano revelador con la conductora.

Los campeones del mundo protagonizarán un mano a mano revelador con la conductora. Jorgelina Aruzzi, Nico Vázquez, Sole Pastorutti, Guillermo Coppola, Juan Pablo Varsky, Pablo Giralt, Peter Lanzani, Yayo, Julián Kartun, Sebastián Estevanez, Damián Betular, Iván de Pineda, Claudio Chiqui Tapia, Daddy (masajista de los campeones), y Marito (utilero de la selección argentina): Participarán en un divertido sketch de apertura.

Cómo será el programa de Susana Giménez

Además de contar con grandes invitados, se espera que hayan algunos cambios en este nuevo ciclo.

Premios Millonarios: Cada programa ofrecerá la oportunidad de ganar 200 millones de pesos, 100 millones mediante un llamado telefónico y otros 100 en el juego “Salven los Millones”.

Cada programa ofrecerá la oportunidad de ganar 200 millones de pesos, 100 millones mediante un llamado telefónico y otros 100 en el juego “Salven los Millones”. " El Stream de Susana ": Desde las 21 horas, Streams Telefe presentará "El Stream de Susana", conducido por Nacho Elizalde, Sofía Gonet "La Reini", y Pablo Agustín.

": Desde las 21 horas, Streams Telefe presentará "El Stream de Susana", conducido por Nacho Elizalde, Sofía Gonet "La Reini", y Pablo Agustín. Este programa en vivo en el canal de YouTube de Telefe ofrecerá backstage, entrevistas, y las mejores perlitas de Susana Giménez, además de reacciones en vivo.