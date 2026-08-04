Qué decía Susana Giménez sobre los rumores de romance con Facundo Moyano

En ese mismo sketch también participó Facundo Moyano, quien acompañó a la conductora en la desmentida y aseguró que entre ambos existía únicamente una relación de amistad.

Aunque el exdiputado tuvo posteriormente relaciones públicas con Eva Bargiela, Natalia Cometto, Solana Sánchez y, más recientemente, Candela Arizaga, las palabras de Susana volvieron a cobrar relevancia en medio de la repercusión que generó la investigación judicial que hoy lo tiene como protagonista.

Las declaraciones de Susana pusieron fin a las especulaciones que durante semanas ocuparon los programas de espectáculos. Con su característico estilo, la conductora dejó en claro que el encuentro con Moyano no había sido más que una reunión entre amigos.