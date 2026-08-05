Se develó el misterio: quiénes darán vida a Susana Giménez en la serie de Moria Casán
Se reveló quiénes serán las actrices encargadas de interpretar a Susana Giménez en la biopic que recorrerá la vida y la trayectoria de Moria Casán.
A lo largo de los años, Susana Giménez dejó en claro que nunca le entusiasmaron las imitaciones ni las ficciones inspiradas en su figura. La conductora cuestionó en distintas oportunidades que quienes la interpretan suelen exagerar sus gestos, su forma de hablar y hasta su personalidad, al punto de hacerla quedar como "tarada" o poco inteligente, una imagen que siempre rechazó públicamente.
Esa postura vuelve a cobrar protagonismo a pocos días del estreno de la serie basada en la vida de Moria Casán, que llegará a la pantalla el próximo 14 de agosto. La producción incluirá a la diva como uno de los personajes más importantes de la historia y ya se confirmó quiénes serán las actrices encargadas de darle vida en distintas etapas de su carrera.
La ficción mostrará a Mica Riera interpretando a Susana durante la década del '80, mientras que Leticia Brédice asumirá ese papel en los años '90, un período marcado por el crecimiento de ambas figuras como máximas referentes de la televisión argentina.
La elección del elenco despertó inmediatamente la curiosidad de los fanáticos, no solo por el peso de los nombres convocados, sino también porque la propia Susana nunca ocultó su incomodidad cuando otras personas la representan en la pantalla. Sus críticas hacia este tipo de caracterizaciones fueron reiteradas con el paso del tiempo y siempre generaron repercusión.
Por eso, uno de los grandes interrogantes de cara al estreno pasa por conocer qué opinión tendrá sobre el trabajo de Mica Riera y Leticia Brédice. Habrá que esperar para saber si las actuaciones logran convencer a la conductora o si, fiel a su estilo, vuelve a expresar reparos sobre la manera en que fue retratada en la ficción dedicada a la vida de Moria Casán.
Cómo será la serie que repasará la vida de Moria Casán
La biopic buscará mostrar tanto el costado más conocido de la diva como aspectos poco explorados de su historia personal. Según adelantó la propia conductora, la producción incluirá episodios muy fuertes de su vida, algunos que el público conoce y otros que saldrán a la luz por primera vez.
En ese sentido, explicó que desde un principio quiso evitar una versión idealizada de su historia. “Yo no tengo una vida careta. No soy una persona careta. Soy una persona genuina atravesada por todo lo que es mi vida, hermosa y también dura. Pero no quería hacer una serie romantizada. Yo no quiero ser careta”, reflexionó.
Las confesiones de Moria tras ver el tráiler
Después de la presentación, Moria recibió el aplauso de sus compañeros y compartió las sensaciones que le genera verse retratada en una ficción mientras continúa plenamente activa. “Es tan raro que hagan tu vida estando viva. Es cuántico, es modificar el pasado. Es muy loco que nos haya pasado, que me hayan elegido. No saben lo que es estar en ese lugar. Cómo te tratan, cómo te miman”, comentó.
A su vez, sostuvo: “Nací famosa. No tuve que dormir en una plaza. No tuve que hacer una vida de grandes sacrificios para llegar a ser primera. Enseguida fui primera. Tengo esa suerte de que me dio el universo”.
Durante la charla también sorprendió al revelar un detalle desconocido del casting de la serie. Según contó, Sofía Gala fue incorporada recién en la etapa final del proceso.
“Yo no sabía que estaba Sofía en planes. Tal vez estaba en la mente de cada uno y no se animaban. Me dijeron, ‘¿te parece?’. ‘Bueno, pregúntenselo a ella’, dije. Ella me lo preguntó también. Es una gran responsabilidad para mi hija”, relató.
Más adelante repasó sus comienzos en el teatro de revista y recordó cómo enfrentó los prejuicios de una época en la que las mujeres tenían un lugar muy distinto dentro del ambiente artístico.
“Yo misma trabajé para no cosificarme. Porque al debutar desnuda, se supone que una mujer desnuda es un objeto. No, yo siempre supe que era un sujeto, lo tuve claro, pero más allá de eso, esto ha sido una experiencia maravillosa”, afirmó.
Por último, confesó que hubo escenas de la biopic que la emocionaron profundamente y que incluso la hicieron llorar.
“El segundo capítulo, mi amor, cuando mi hija se tiene que autoparir, que la estoy teniendo yo. Es loquísimo”, concluyó.
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