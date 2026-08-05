Se develó el misterio: quiénes darán vida a Susana Giménez en la serie de Moria Casán

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Cómo será la serie que repasará la vida de Moria Casán

La biopic buscará mostrar tanto el costado más conocido de la diva como aspectos poco explorados de su historia personal. Según adelantó la propia conductora, la producción incluirá episodios muy fuertes de su vida, algunos que el público conoce y otros que saldrán a la luz por primera vez.

En ese sentido, explicó que desde un principio quiso evitar una versión idealizada de su historia. “Yo no tengo una vida careta. No soy una persona careta. Soy una persona genuina atravesada por todo lo que es mi vida, hermosa y también dura. Pero no quería hacer una serie romantizada. Yo no quiero ser careta”, reflexionó.

Las confesiones de Moria tras ver el tráiler

Después de la presentación, Moria recibió el aplauso de sus compañeros y compartió las sensaciones que le genera verse retratada en una ficción mientras continúa plenamente activa. “Es tan raro que hagan tu vida estando viva. Es cuántico, es modificar el pasado. Es muy loco que nos haya pasado, que me hayan elegido. No saben lo que es estar en ese lugar. Cómo te tratan, cómo te miman”, comentó.

A su vez, sostuvo: “Nací famosa. No tuve que dormir en una plaza. No tuve que hacer una vida de grandes sacrificios para llegar a ser primera. Enseguida fui primera. Tengo esa suerte de que me dio el universo”.

Durante la charla también sorprendió al revelar un detalle desconocido del casting de la serie. Según contó, Sofía Gala fue incorporada recién en la etapa final del proceso.

“Yo no sabía que estaba Sofía en planes. Tal vez estaba en la mente de cada uno y no se animaban. Me dijeron, ‘¿te parece?’. ‘Bueno, pregúntenselo a ella’, dije. Ella me lo preguntó también. Es una gran responsabilidad para mi hija”, relató.

Más adelante repasó sus comienzos en el teatro de revista y recordó cómo enfrentó los prejuicios de una época en la que las mujeres tenían un lugar muy distinto dentro del ambiente artístico.

“Yo misma trabajé para no cosificarme. Porque al debutar desnuda, se supone que una mujer desnuda es un objeto. No, yo siempre supe que era un sujeto, lo tuve claro, pero más allá de eso, esto ha sido una experiencia maravillosa”, afirmó.

Por último, confesó que hubo escenas de la biopic que la emocionaron profundamente y que incluso la hicieron llorar.

“El segundo capítulo, mi amor, cuando mi hija se tiene que autoparir, que la estoy teniendo yo. Es loquísimo”, concluyó.