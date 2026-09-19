Juana Viale fue a ver a Mirtha Legrand al sanatorio Mater Dei
Luego de finalizar sus compromisos en televisión, la conductora se dirigió al Mater Dei para visitar a su abuela, quien continúa internada por una neumopatía.
Luego de una jornada marcada por sus compromisos laborales, Juana Viale se acercó durante la noche del viernes al Sanatorio Mater Dei, donde permanece internada su abuela, Mirtha Legrand, luego de sufrir una recaída en su estado de salud.
Antes de dirigirse al centro médico, la conductora había cumplido con las grabaciones de La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana, los dos ciclos que saldrán al aire este sábado y domingo por la pantalla de eltrece.
La visita de Juana no pasó inadvertida y su llegada fue captada por las cámaras. El registro comenzó a circular posteriormente en las redes sociales y mostró a la nieta de la diva ingresando al sanatorio el viernes por la noche para estar cerca de su abuela mientras continúa bajo atención médica.
Qué es una neumopatía, la afección respiratoria que padece Mirtha Legrand
En la jerga médica, la palabra neumopatía hace referencia a cualquier enfermedad o afección que comprometa los pulmones y altere el funcionamiento del sistema respiratorio. No constituye un diagnóstico único o cerrado, sino un concepto amplio que engloba distintas patologías, desde procesos infecciosos agudos —como la neumonía o la bronquitis— hasta dolencias crónicas.
Ante un paciente con síntomas respiratorios, los profesionales de la salud suelen encuadrar la situación inicialmente bajo esta categoría mientras se realizan los estudios correspondientes (como placas de tórax, tomografías y análisis de laboratorio) para determinar el origen exacto del cuadro.
Causas principales y factores de riesgo
Las neumopatías pueden desencadenarse por múltiples factores:
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Infecciones respiratorias: Infecciones virales, bacterianas o micóticas que provocan inflamación en el tejido pulmonar.
Enfermedades crónicas previa: Afecciones como la EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), el asma o la fibrosis pulmonar.
Factores ambientales o de edad: La exposición a agentes irritantes y, de manera muy particular, la edad avanzada, un factor que vuelve al sistema respiratorio más vulnerable a las complicaciones.
Síntomas principales para prestar atención
- Dificultad para respirar o sensación de falta de aire (disnea).
- Tos seca o expectorativa persistente.
- Respiración acelerada o ruidosa.
- Fatiga, cansancio físico y decaimiento generalizado.
En adultos mayores, el seguimiento médico bajo régimen de internación ante un cuadro neumopático suele responder a una medida de precaución estratégica.
Este abordaje permite controlar la evolución clínica en tiempo real, administrar medicación intravenosa si es necesario y garantizar una pronta recuperación para evitar complicaciones mayores.
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