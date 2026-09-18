La Noche de Mirtha: quiénes acompañarán a Juana Viale este sábado 19 de septiembre

La lista se completa con Álvaro Navia. El humorista, actor y director presentará el regreso de La Revista junto a Carmen Barbieri y Gabriel Villalba. Así, Juana Viale compartirá la mesa con Martín Menem, Jésica Bossi, Guillermo Pfening, Juana Repetto y Álvaro Navia, en una emisión que combinará política, actualidad y espectáculo.

Qué le pasó a Mirtha Legrand

La nueva ausencia de Mirtha Legrand se produce luego de que la conductora volviera a ser internada en el Sanatorio Mater Dei, apenas cinco días después de haber recibido el alta. La diva “entró por guardia” al centro médico y quedó en proceso de “evaluación” por parte de los profesionales. Su estado habría “empeorado a causa de una recaída gripal”.

Posteriormente, el sanatorio difundió un parte médico firmado por el Dr. Enrique Echagüe, Director Médico del Sanatorio Mater Dei: "La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro Sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes. Su familia agradece a todos la preocupación y el respeto por la salud de Mirtha. De no mediar cambios daremos un nuevo parte el dia lunes".

Antes de esta nueva internación ya se había determinado que Mirtha no retomaría inmediatamente sus compromisos laborales, debido a que debía continuar recuperándose en su domicilio. Por ese motivo, Juana Viale había quedado nuevamente a cargo de la conducción del programa.

El cuadro de salud de la histórica presentadora comenzó luego de un episodio gripal que derivó en bronquitis. El pasado 7 de septiembre había sido hospitalizada en el mismo centro de salud para realizarse estudios y permanecer bajo seguimiento médico.