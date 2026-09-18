La Noche de Mirtha: quiénes acompañarán a Juana Viale este sábado 19 de septiembre
Juana Viale volverá a ocupar el lugar de Mirtha Legrand luego de la nueva internación de la conductora. Enterate todos los detalles de la mesaza del sábado.
Juana Viale volverá a ponerse al frente de La Noche de Mirtha este sábado 19 de septiembre, mientras Mirtha Legrand permanece alejada de la conducción luego de haber sido internada nuevamente en el Sanatorio Mater Dei. La nieta de la histórica conductora será nuevamente la encargada de recibir a los invitados en la tradicional mesa de El Trece.
"Juana sigue al frente cuidando el lugar de La Chiqui", señalaron sobre la continuidad de Viale en el ciclo.
La emisión comenzará a las 21:30 y tendrá una fuerte presencia de la actualidad política. Uno de los invitados será Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, quien recientemente mantuvo un cruce con Victoria Villarruel.
La Noche de Mirtha: quiénes acompañarán a Juana Viale este sábado 19 de septiembre
También formará parte de la mesa la periodista de TN Jésica Bossi, quien se sumará al análisis de los principales temas de actualidad. Además, reemplazará a Luciana Geuna en su programa mientras la periodista participa de MasterChef Celebrity.
El espectáculo también tendrá su lugar con Guillermo Pfening, protagonista de la película Romeo & Ofelia, y Juana Repetto, quien actualmente está enfocada en la creación de contenido sobre maternidad en sus redes sociales.
La lista se completa con Álvaro Navia. El humorista, actor y director presentará el regreso de La Revista junto a Carmen Barbieri y Gabriel Villalba. Así, Juana Viale compartirá la mesa con Martín Menem, Jésica Bossi, Guillermo Pfening, Juana Repetto y Álvaro Navia, en una emisión que combinará política, actualidad y espectáculo.
Qué le pasó a Mirtha Legrand
La nueva ausencia de Mirtha Legrand se produce luego de que la conductora volviera a ser internada en el Sanatorio Mater Dei, apenas cinco días después de haber recibido el alta. La diva “entró por guardia” al centro médico y quedó en proceso de “evaluación” por parte de los profesionales. Su estado habría “empeorado a causa de una recaída gripal”.
Posteriormente, el sanatorio difundió un parte médico firmado por el Dr. Enrique Echagüe, Director Médico del Sanatorio Mater Dei: "La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro Sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes. Su familia agradece a todos la preocupación y el respeto por la salud de Mirtha. De no mediar cambios daremos un nuevo parte el dia lunes".
Antes de esta nueva internación ya se había determinado que Mirtha no retomaría inmediatamente sus compromisos laborales, debido a que debía continuar recuperándose en su domicilio. Por ese motivo, Juana Viale había quedado nuevamente a cargo de la conducción del programa.
El cuadro de salud de la histórica presentadora comenzó luego de un episodio gripal que derivó en bronquitis. El pasado 7 de septiembre había sido hospitalizada en el mismo centro de salud para realizarse estudios y permanecer bajo seguimiento médico.
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