La novia de Martín Demichelis enfrentó los rumores de tensiones familiares y dio su versión

Mientras tanto, en Infama también se abordó un episodio que generó una fuerte preocupación en Evangelina Anderson y que involucró a sus hijos y al exentrenador de River. El periodista Santiago Sposato reveló que la modelo se enteró varios días después de una situación ocurrida en el mar: “Evangelina se enteró en el avión volviendo a Buenos Aires por uno de sus hijos. Esto pasó el 31, y ella se entera el 4 a la tarde porque algo le comentó su hijo mayor”.

Desde sus redes sociales, Anderson compartió una frase que llamó la atención de sus seguidores: “Gracias Dios por absolutamente todo”. Sin embargo, según detalló Sposato, la reacción inicial habría sido mucho más contundente: “Está totalmente indignada. Cuatro días después ella se entera que dos de sus hijos podrían haber muerto”.