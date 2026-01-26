La novia de Martín Demichelis enfrentó los rumores de tensiones familiares y dio su versión
Micaela Benítez habló por primera vez en televisión y aclaró versiones que la enfrentaban con Evangelina Anderson.
La trama sentimental que rodea a Martín Demichelis volvió a quedar en el centro de la escena luego de que Micaela Benítez, su pareja actual, decidiera hablar públicamente por primera vez. Lo hizo este domingo en Infama, donde salió al cruce de las versiones que circularon en los últimos días y dio detalles sobre su vínculo con los hijos del exfutbolista, en un contexto atravesado por rumores que involucraban a Evangelina Anderson.
El conflicto mediático se había encendido tras los dichos de la periodista Majo Martino, quien aseguró que a Anderson no le habría caído bien la manera en la que sus hijos conocieron a la nueva pareja de su ex. Frente a ese escenario, Benítez dialogó con el periodista Oliver Quiroz y fue clara al intentar desactivar las especulaciones.
“Nunca hubo una presentación formal, ni intención de hacerlo. Como le puede pasar a cualquier persona que viaja o comparte momentos con su pareja, se dieron situaciones naturales”, explicó. Y remarcó: “Jamás creímos que fuera el momento correcto para algo así, ni fue buscado ni planeado”.
La joven también negó categóricamente otra de las versiones que se instalaron en redes y programas de espectáculos. Al ser consultada por un supuesto beso a escondidas delante de los chicos, fue tajante: “Esto tampoco es cierto”.
En ese mismo descargo, Benítez aclaró cómo estaba su situación sentimental antes de comenzar la relación con Demichelis y buscó despejar cualquier tipo de duda: “Antes de comenzar cualquier vínculo con Martín, mi relación anterior ya estaba terminada”. Luego, expresó su dolor por el modo en que se habló de ella en los últimos días: “Me duele la manera en la que se está hablando de mí, con información incorrecta y sin ningún respaldo. Dedico mi vida a otras cosas, no me meto en la vida de nadie y tampoco me gusta que se metan en la mía”.
Mientras tanto, en Infama también se abordó un episodio que generó una fuerte preocupación en Evangelina Anderson y que involucró a sus hijos y al exentrenador de River. El periodista Santiago Sposato reveló que la modelo se enteró varios días después de una situación ocurrida en el mar: “Evangelina se enteró en el avión volviendo a Buenos Aires por uno de sus hijos. Esto pasó el 31, y ella se entera el 4 a la tarde porque algo le comentó su hijo mayor”.
Desde sus redes sociales, Anderson compartió una frase que llamó la atención de sus seguidores: “Gracias Dios por absolutamente todo”. Sin embargo, según detalló Sposato, la reacción inicial habría sido mucho más contundente: “Está totalmente indignada. Cuatro días después ella se entera que dos de sus hijos podrían haber muerto”.
