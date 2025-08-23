La T y La M, Mesita y Alan Gómez lanzaron la canción "Ganas": escuchala acá

El último hito de La T y La M ha sido el lanzamiento de "Amor de Vago" junto a Malandro de América, un sencillo que ya supera los 17 millones de reproducciones en Spotify y se ha posicionado en el puesto #1 del Top 50 en Argentina en dicha plataforma. Este éxito confirma que su música sigue resonando en el corazón del público y que La T y La M están en la cima de la cumbia moderna, representando el latido de un país que celebra sus victorias y sueña aún más alto.