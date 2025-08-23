La T y La M, Mesita y Alan Gómez lanzaron la canción "Ganas": escuchala acá
Los reconocidos artistas se unieron y sorprendieron con una colaboración que promete sonar en todos lados.
La T y La M vuelve a sorprender con una colaboración que promete romper esquemas y conquistar las pistas de baile. En “GANAS”, el dúo se une a los reconocidos artistas en la escena urbana: Mesita y Alan Gomez. Juntos dan vida a un track que fusiona tres géneros tan distintos como irresistibles: salsa, cumbia y RKT.
Producida por Matías Rapen y Alan Gomez, “GANAS” es una mezcla perfecta de romanticismo, celos y dedicatoria, con ese toque callejero que caracteriza a los artistas. Tobías Medrano, con esa manera de decir que ya es marca registrada, y Mesita, con su cadencia verbal y rapera, se complementan en un single que habla de lo que sentimos pero no siempre decimos.
Este lanzamiento llega en un momento de gran expansión para La T y La M, que continúan consolidando su éxito en Latinoamérica. Su hit “Amor de veraNO” alcanzó el puesto #4 en el Top 10 de Argentina, actualmente ocupa el puesto #14 en el chart de Uruguay y el #89 de Paraguay, posicionándose como una de las canciones más escuchadas de la región.
El dúo, integrado por Tobías Medrano y Matías Rapen, atraviesa un presente extraordinario: tras ganar el Premio Gardel a Mejor Álbum Grupo Tropical/Cumbia por Messirve Mix 9 y completar una gira inolvidable por Estados Unidos (Virginia, Nueva York, Dallas, Miami y Los Ángeles), sigue creciendo a nivel nacional e internacional.
El último hito de La T y La M ha sido el lanzamiento de "Amor de Vago" junto a Malandro de América, un sencillo que ya supera los 17 millones de reproducciones en Spotify y se ha posicionado en el puesto #1 del Top 50 en Argentina en dicha plataforma. Este éxito confirma que su música sigue resonando en el corazón del público y que La T y La M están en la cima de la cumbia moderna, representando el latido de un país que celebra sus victorias y sueña aún más alto.
