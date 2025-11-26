La tajante respuesta de Benjamín Vicuña sobre si sus hijos estarán en Argentina para las Fiestas: "No va a..."
El actor chileno se mostró determinante respecto de cómo pasará Navidad y Año Nuevo en medio del fuerte conflicto con su expareja, la China Suárez.
Tras vivir un viaje único en Chile junto a sus cinco hijos, Benjamín Vicuña regresó al país con Bautista, Beltrán, Benicio, Magnolia y Amancio, y habló de la experiencia que vivió a nivel familiar: "Me encanta volver a mi país, mis raíces, mi gente, mi familia, sus abuelos, sus primos, sus sobrinos. Es un laburo que hay que hacer. La gente que tiene familia sabe que eso hay que hacerlo", comenzó indicando.
Consultado por la cronista de LAM (América) sobre si pasará Navidad o Año Nuevo junto a sus hijos, especialmente, con los dos que viven en Turquía junto a la China Suárez, el galán chileno respondió tajante: "Las Fiestas siempre es un momento hermoso para estar con la gente que uno ama, reunirse en familia, así que este año no va a ser la excepción".
Las palabras de Vicuña tras las entrevistas que dio la China en Argentina: "Triste"
Luego de que Eugenia Suárez mantuviera un intercambio con Mario Pergolini ("Otro día perdido", El Trece) y Moria Casán ("La mañana con Moria", El Trece), el actor y expareja de la actriz manifestó: "No entiendo lo del otro lado. No hay mucha más vuelta que dar, de verdad. Me parece muy triste, nada más, super triste".
Y añadió: "No lo entiendo, es intimidad, fueron 6 años, dos hijos hermosos, mucho amor y cosas que tienen que ver con la pareja. No entiendo por qué tiene que estar hablando esto, no entiendo por qué el otro lado insiste sobre lo mismo, la verdad que es muy triste".
Luego de que la actriz indicara junto a Moria que había estado "bajo tierra" durante su relación con él, Vicuña dijo: "No, la verdad que si fue así me da mucha pena, lo siento muchísimo, me imagino que ninguno de los dos nos dimos cuenta en su momento. La verdad que es triste, no voy a hondar más. No quiero, no puedo. La verdad es que no me corresponde, me da mucho pudor, sobre todo por mis hijos".
"Acá nadie mató a nadie, sencillamente fue una pareja que decidió separarse en su momento. Entonces, todo esto me parece muy raro, muy triste", agregó.
"Es muy patético tener que estar dando explicaciones cuando la explicación la tiene que dar otra persona, pero se ve que necesitan hablar, no sé por qué tanto. Yo ya pedí por todos lados, traté de ser conciliador. Traté de cerrar el capítulo por el bien de todos y la verdad que no lo entiendo. Y tampoco entiendo que está trabajando Canal 13, lo hace en Canal 13, con mucha difusión, la verdad estoy triste", concluyó.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario