La tajante respuesta de Jimena Barón al ser consultada por su relación actual con Daniel Osvaldo

La movilera insistió en si acaso la llegada del pequeño Arturo podía generar un acercamiento entre Osvaldo y Momo, el hijo mayor de la artista. Fue allí cuando Barón se abrió un poco más para explicar la parte que a ella le toca sostener: “Ustedes ya saben que yo hago todo lo posible, que llego hasta Gian, que es el medio hermano de Momo, por parte de él, que lo amamos. Trato de apapachar, unir, juntar; siempre yo trato de, viste, la sangre, la familia. A mí me importa, me pesa y hasta él, por medio de Anita, que es la mamá y es un amor y me lo confía”.