La tajante respuesta de Jimena Barón al ser consultada por su relación actual con Daniel Osvaldo
La artista habló con LAM, se refirió al vínculo con el padre de su hijo mayor y adelantó que podría regresar a la ficción en 2026.
Jimena Barón atraviesa una etapa de plenitud personal tras convertirse nuevamente en mamá, pero esa felicidad no la aleja del interés mediático por su tensa relación con Daniel Osvaldo. En una entrevista con LAM (América), la cantante volvió a dejar claro que no desea hablar del exfutbolista, aunque también se explayó sobre el rol que asume en la familia ensamblada y sobre su vida actual junto a sus hijos.
La cronista del programa fue directa al preguntarle por el estado del vínculo con Osvaldo: “¿Cómo está hoy la relación con Daniel Osvaldo? ¿Si por ahí está todo un poco más tranquilo?”. Barón, fiel a su decisión de no involucrarse más públicamente en ese tema, respondió sin rodeos: “No hablo de ese señor. ¿Hace cuánto que me preguntan por esto y yo no hablo de él?”.
La movilera insistió en si acaso la llegada del pequeño Arturo podía generar un acercamiento entre Osvaldo y Momo, el hijo mayor de la artista. Fue allí cuando Barón se abrió un poco más para explicar la parte que a ella le toca sostener: “Ustedes ya saben que yo hago todo lo posible, que llego hasta Gian, que es el medio hermano de Momo, por parte de él, que lo amamos. Trato de apapachar, unir, juntar; siempre yo trato de, viste, la sangre, la familia. A mí me importa, me pesa y hasta él, por medio de Anita, que es la mamá y es un amor y me lo confía”.
En ese contexto, lanzó también una crítica contundente hacia Osvaldo y marcó su límite. “Hasta ahí llego. Después cada uno, viste, hace con su vida lo que puede, lo que quiere; no tengo idea de él, no sé”, afirmó. La periodista buscó profundizar una vez más y Barón, cansada del tema, reaccionó con ironía: “¿Que me ayude él? No, mi reina. Qué decís, sonsa, qué decís. Es más factible que me vengas a ayudar vos con la criatura que la persona de la que estás hablando. No hace falta. Estamos bien así. Tengo a mi mamá, mi suegra, mi hermana".
Por último, la cantante habló del desafío que implica su nueva vida con dos hijos en diferentes etapas. “Es precioso, pero intenso. Aparte ahora tengo dos hijos; tengo uno de 11, que también es una edad particular y muy intensa, y un bebito que se porta increíble y hace que todo sea bastante fácil dentro de lo que es tener dos hijos chiquitos”, reflexionó. Mientras disfruta de esta etapa, Barón adelantó que tiene propuestas para volver a actuar y que 2026 podría marcar su regreso a la ficción, algo que sus seguidores esperan desde hace tiempo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario