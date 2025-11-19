Netflix películas: la comedia romántica que enamora con su historia

Con una duración de 2 horas y 13 minutos, es una película ideal para reírse, identificarse y emocionarse.

La crítica también la acompañó: “Animada, hilarante y sorprendentemente punzante, Rudd y Mann son una alegría para la vista, especialmente cuando arrancan sangre con sus dardos cómicos”, destacó Rolling Stone.

Reparto de “Bienvenido a los 40”

La película cuenta con un elenco estelar encabezado por:

Paul Rudd

Leslie Mann

John Lithgow

Megan Fox

Albert Brooks

Maude Apatow

Iris Apatow

Chris O'Dowd

Jason Segel

Melissa McCarthy

Graham Parker

Charlyne Yi

Robert Smigel

Lena Dunham

Michael Ian Black

