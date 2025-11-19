Fernando Burlando va por todo: el firme pedido a la Justicia tras la destitución de Julieta Makintach

También cuestionó el impacto que esto tuvo en la institución que ella representaba: "Que todos opinemos que la Justicia está mal, le hace muy mal a la Justicia. Hay excelentes jueces y funcionarios, pero esto nos dañó tanto a nivel internacional". Y añadió otra acusación: "La doctora tuvo una actitud hostil en cuanto a las pruebas".

burlando makintach

El testimonio de Gianinna y la reacción del abogado

Más tarde, en el ciclo DDM, Burlando puso el foco en la vivencia de Gianinna como testigo. Allí destacó cómo la afectó emocionalmente su paso por el juzgado: "Primero lo que más me conmovió fue verla declarar a Gianinna con una angustia que la hacía notar en sus expresiones y con su llanto", comentó. Y reveló que el desgaste fue evidente: "Estuvo más tiempo para recomponerse en el baño del senado que en sí la declaración".

Para el abogado, esta situación provocó un daño adicional en las hijas del Diez: "Esto sin lugar a dudas es una gran revictimización, moviliza todo. En vez de estar hablando de cómo asesinaron a su papá estamos hablando de cuáles fueron las acciones de una jueza irresponsable que suspendió el juicio".

gianinna maradona

Según declaró, el dolor de Gianinna se resumía en una frase: "Habló de la incertidumbre y la angustia al no saber si su papá va a tener la justicia que merece y me parece que ahí se resume absolutamente todo". Burlando agregó que Makintach había tratado de negar su participación en el documental: "Makintach juró por sus hijos a la propia Gianinna que no había documental, que era mentira, que no sabía por qué yo hacía la denuncia".

El defensor también remarcó el costo emocional que atraviesan las hijas del Diez: "Me preocupa cómo rompió el corazón de Dalma y Gianinna, seguramente de los demás hijos también, yo no te miento estuvo más de 15 minutos en crisis una vez que terminó de declarar, es una herida que no termina de cicatrizar. Fue tan expresiva en su declaración que todos escucharon con atención".

Y cerró con un análisis sobre el comportamiento actual de la exmagistrada: "La actitud de Makintach era apichonada, no era la actitud que tuvo en estos días. Se ve que algo de respeto tuvo".