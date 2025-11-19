Murió un personaje original de Los Simpsons después de 35 temporadas

La eliminación de personajes secundarios no es una novedad en la extensa historia de Los Simpson. El caso más reciente antes de la muerte de Glick fue el de Larry Dalrymple, también conocido como Larry “the Barfly”, quien integró la serie desde su episodio inicial en 1989 y desapareció en “Cremains of the Day”, emitido en abril de 2024.

La eliminación de Alice Glick añade su nombre a una lista importante de figuras ficticias cuyas muertes han quedado establecidas en la cronología oficial de la serie:

Tony el Gordo: El mafioso recurrente murió de un infarto en la temporada 22, aunque regresó mediante su primo, Fit Tony, quien con el tiempo asumió su misma apariencia.

Murphy Encías Sangrantes: El mentor musical de Lisa Simpson falleció en la sexta temporada, y su impacto en la protagonista quedó plasmado en la narrativa posterior.

Mona Simpson: La madre de Homer murió de causas naturales en la decimonovena temporada, en el episodio "Mona Leaves-a".

Edna Krabappel: La profesora de Bart quedó fuera de la serie tras el lamentable fallecimiento de su actriz de voz, Marcia Wallace, en 2013. Su deceso se mantuvo en la narrativa mediante símbolos, como el brazalete negro que llevó Ned Flanders.

Amber Simpson: Esposa ocasional de Homer y Abe tras un episodio en Las Vegas, murió por sobredosis en un parque temático.

Maude Flanders: Esposa de Ned, fue eliminada "accidentalmente" de la serie al ser alcanzada por una ráfaga de camisetas en la temporada 11.

Rabbi Hyman Krustofsky: Padre de Krusty el Payaso, murió en el episodio de apertura de la temporada 26.

Los distintos gatos llamados Bola de Nieve: Tuvieron muertes confirmadas en la trama, aunque el reemplazo de estos animales mantiene la referencia en la familia como Bola de Nieve II.

Beatrice Simmons: Pareja del abuelo Simpson, murió en la segunda temporada de un fallo cardíaco.