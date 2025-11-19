Murió un personaje original de Los Simpsons después de 35 temporadas
En el más reciente episodio de la serie de la familia animada más famosa, este personaje desapareció de manera definitiva. Conocé todos los detalles.
La serie animada Los Simpson ha tomado una decisión de carácter permanente respecto al destino de uno de sus personajes secundarios más longevos y recurrentes. En el episodio “Sashes to Sashes”, emitido el 16 de noviembre de 2025, Alice Glick, la organista de la Primera Iglesia de Springfield, fue declarada oficialmente muerta, estableciendo el cierre de una figura que acompañó a la comunidad ficticia de Springfield durante 34 años y 35 temporadas.
En la trama de la emisión reciente, Alice Glick falleció inesperadamente en medio de un sermón. La producción le brindó una emotiva despedida con un funeral que tuvo lugar en la Escuela Primaria de Springfield, donde se reveló que la totalidad de su herencia fue destinada a la creación de un nuevo y vital programa de música dentro de la institución educativa.
Este cierre definitivo no es el primero para el personaje, cuya continuidad ya había sido puesta en duda en el pasado. En la temporada 22, Alice Glick fue aparentemente eliminada de la serie tras ser atacada por un Robopet. Sin embargo, en aquel entonces regresó a la serie en condición de viva y, en ocasiones posteriores, como fantasma.
El productor ejecutivo Tim Long se pronunció sobre el destino final de la organista, confirmando la naturaleza irreversible de su deceso, pero aludiendo a su legado musical: “En cierto sentido, Alice la organista vivirá para siempre, gracias a la hermosa música que creó. Pero en otro, y más importante, sí, está muerta como un clavo”, declaró a People.
Alice Glick debutó en 1991, en el episodio “Three Men and a Comic Book” de la segunda temporada. Allí, la trama se centró en Bart Simpson, quien realizaba tareas para ahorrar dinero con el objetivo de comprar un cómic coleccionable bajo la supervisión del personaje recién integrado.
La eliminación de personajes secundarios no es una novedad en la extensa historia de Los Simpson. El caso más reciente antes de la muerte de Glick fue el de Larry Dalrymple, también conocido como Larry “the Barfly”, quien integró la serie desde su episodio inicial en 1989 y desapareció en “Cremains of the Day”, emitido en abril de 2024.
La eliminación de Alice Glick añade su nombre a una lista importante de figuras ficticias cuyas muertes han quedado establecidas en la cronología oficial de la serie:
- Tony el Gordo: El mafioso recurrente murió de un infarto en la temporada 22, aunque regresó mediante su primo, Fit Tony, quien con el tiempo asumió su misma apariencia.
- Murphy Encías Sangrantes: El mentor musical de Lisa Simpson falleció en la sexta temporada, y su impacto en la protagonista quedó plasmado en la narrativa posterior.
- Mona Simpson: La madre de Homer murió de causas naturales en la decimonovena temporada, en el episodio “Mona Leaves-a”.
- Edna Krabappel: La profesora de Bart quedó fuera de la serie tras el lamentable fallecimiento de su actriz de voz, Marcia Wallace, en 2013. Su deceso se mantuvo en la narrativa mediante símbolos, como el brazalete negro que llevó Ned Flanders.
- Amber Simpson: Esposa ocasional de Homer y Abe tras un episodio en Las Vegas, murió por sobredosis en un parque temático.
- Maude Flanders: Esposa de Ned, fue eliminada “accidentalmente” de la serie al ser alcanzada por una ráfaga de camisetas en la temporada 11.
- Rabbi Hyman Krustofsky: Padre de Krusty el Payaso, murió en el episodio de apertura de la temporada 26.
- Los distintos gatos llamados Bola de Nieve: Tuvieron muertes confirmadas en la trama, aunque el reemplazo de estos animales mantiene la referencia en la familia como Bola de Nieve II.
- Beatrice Simmons: Pareja del abuelo Simpson, murió en la segunda temporada de un fallo cardíaco.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario