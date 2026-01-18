Pedro Rosemblat cumplió años y dejó un profundo mensaje, con una mención a Lali Espósito
El periodista usó sus redes sociales para agradecer a aquellos que lo acompañaron en ese día tan especial.
El cumpleaños número 36 de Pedro Rosemblat encontró al conductor en un momento personal pleno y con una celebración que no pasó inadvertida. Desde Brasil, eligió compartir la fecha junto a Lali Espósito, y la exposición pública llegó de la mano de una serie de posteos que rápidamente captaron la atención de fanáticos y medios.
La primera en saludar fue la propia Lali, que volcó su cariño en redes sociales con imágenes y videos de la escapada romántica que están disfrutando. Entre postales de playa y momentos distendidos, uno de los registros mostró a Pedro saliendo del mar mientras ella lo miraba desde la orilla.
La cantante acompañó ese clip con una frase contundente que dejó en claro el vínculo que los une: “Te amo, amor mío”. El mensaje se viralizó en cuestión de minutos y se sumó a la catarata de felicitaciones que recibió el conductor.
Pedro no tardó en responder. Reposteó una de las historias más íntimas compartidas por su pareja y le dedicó un agradecimiento especial: “Gracias a Mariana que una vez más se puso la diez”, una frase que reflejó la complicidad y el tono cercano que caracteriza a la pareja.
Más tarde, ya con el festejo avanzado, Rosemblat apeló al humor para reflexionar sobre el paso del tiempo y el ritual de cumplir años. En otra publicación escribió: “No se cumplen 36 años todos los días. Y eso realmente es un alivio porque si no viviría con una resaca insoportable como la que tengo en este momento. Gracias a todos por los saludos, los cariños o el olvido, las tres formas de dialogar con un cumpleañero”.
Fiel a su estilo irónico, cerró el mensaje con un saludo compartido para quienes cumplen el mismo día: “Aprovecho para felicitar también al Indio Solari, Jim Carrey, Enzo Fernández, Al Capone, Mohammed Alí y Coco Sily, todos del 17 de enero. Salú!”.
