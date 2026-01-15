La inesperada reacción de Moria Casán al anuncio de casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: "No me..."
La diva cuestionó la decisión de la cantante y fue muy dura con el periodista. Enterate todo lo que dijo en esta nota.
El anuncio del compromiso entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat revolucionó las redes sociales y el mundo del espectáculo. Entre los innumerables mensajes de cariño y buenos deseos, hubo una voz que se destacó por ir a contramano del clima festivo: Moria Casán, quien no ocultó su sorpresa ni su incomodidad frente a la noticia.
Consultada por el tema en el programa Puro Show, la diva expresó sin rodeos su desilusión. “Me preguntaron ayer y me desilusioné. Porque me parece raro que se case. Me parece que la perdemos”, afirmó, dejando entrever que la decisión no encaja con la imagen que ella tiene de la artista. En esa misma línea, recordó dichos previos de la cantante: “Ella misma decía que nunca se iba a casar. Me parece tan libre que no… Pero ojo, no es un ataque, la adoro, por favor. Pero no, no me gusta”.
Para fundamentar su postura, Moria recurrió a su propia experiencia y volvió a manifestar su mirada crítica sobre el matrimonio. “Me casé una vez por civil y por iglesia y me divorcié. Por civil; para la Iglesia me llevaron engañada, porque fue con vestido negro”, relató. Luego fue aún más contundente: “El anillo carcelero. El casamiento, el casorio, me parece una institución primitiva. Yo me caso todo el tiempo, pero no con jueces: me caso con el universo”.
Las declaraciones no quedaron solo en Lali. La actriz y conductora también se refirió a Pedro Rosemblat, con quien tuvo un desencuentro previo a partir de una invitación televisiva. Según explicó, desde su producción intentaron convocarlo en más de una ocasión. “Lo invitaron dos veces y medio lo deliró. Me parece maleducado”, sostuvo. Y aclaró: “No sé si está agrandado. Es inteligente, no creo que sea agrandado, pero como medio despectivo. Yo no le escribo, no tengo ni el número. No me interesa”.
De todos modos, Moria buscó bajar el tono y despegarse de cualquier conflicto personal. “Yo no invito a la gente ni marco línea de quiénes tienen que invitar o no. Todo el que venga será bienvenido. Pero no querer o no poder dos veces… a la gente le resulta molesto muchas veces levantarse temprano para hacer notas o un Zoom. A mí me da igual”, explicó.
Al analizar la relación entre la cantante y el periodista, Casán sumó una lectura más amplia, incluso con tintes políticos. “No creo que él la condicione, porque ella es muy inteligente. Pero ella siempre está muy perseguida por la política y él es un tipo que hace mucha política. Tal vez la pareja… Igual, me parece que la pareja unida ‘menefrega’ lo que piensan los de afuera y van para adelante. Los veo como una pareja que puede llegar a hacer hasta algo político”, reflexionó. Ante la consulta sobre una eventual proyección pública de ambos, no descartó nada: “Los puedo llegar a ver, sí. Son fervorosos de sus ideas”.
Pese a las críticas, Moria remarcó en varias oportunidades el cariño que siente por Lali. “La adoro, es una mina increíble. Estoy feliz de que me haya hecho el tema Quiénes son y de que me haya convocado. Cada vez que puedo ir a un Vélez, voy y estoy en su show”, destacó, antes de resumir su sentimiento con una frase cargada de nostalgia: “Libre la quiero. Nuestra”.
Mientras tanto, la protagonista de la historia eligió un tono completamente distinto para compartir la noticia. Desde Brasil, donde se encuentra de vacaciones junto a Rosemblat, Lali anunció su compromiso con un posteo íntimo: fotos luciendo el anillo y un mensaje breve y directo: “Nos casamos”.
La publicación tuvo una repercusión inmediata y arrasó en redes sociales. En menos de treinta minutos superó los 300 mil “me gusta” y se llenó de mensajes de colegas y figuras del ambiente artístico. Luck Ra bromeó con cantar en la boda “a cambio de un fernet”; Cazzu celebró la noticia sumándose a brindar show por la misma paga que su colega; Mery Granados pidió participar del momento del altar. También dejaron su saludo Candela Vetrano, Rocío Igarzabal, Celeste Cid, Esteban Lamothe, Claudia Villafañe, Gianinna Maradona, Fede Popgold, La Joaqui, Mica Tinelli, Graciela Borges, Luli Fernández, Adrián Lakerman, Carla Conte, Benjamín Vicuña, Martín Garabal, entre muchos otros.
