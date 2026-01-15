La inesperada reacción de Moria Casán al anuncio de casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: "No me..."

Al analizar la relación entre la cantante y el periodista, Casán sumó una lectura más amplia, incluso con tintes políticos. “No creo que él la condicione, porque ella es muy inteligente. Pero ella siempre está muy perseguida por la política y él es un tipo que hace mucha política. Tal vez la pareja… Igual, me parece que la pareja unida ‘menefrega’ lo que piensan los de afuera y van para adelante. Los veo como una pareja que puede llegar a hacer hasta algo político”, reflexionó. Ante la consulta sobre una eventual proyección pública de ambos, no descartó nada: “Los puedo llegar a ver, sí. Son fervorosos de sus ideas”.

Pese a las críticas, Moria remarcó en varias oportunidades el cariño que siente por Lali. “La adoro, es una mina increíble. Estoy feliz de que me haya hecho el tema Quiénes son y de que me haya convocado. Cada vez que puedo ir a un Vélez, voy y estoy en su show”, destacó, antes de resumir su sentimiento con una frase cargada de nostalgia: “Libre la quiero. Nuestra”.

Mientras tanto, la protagonista de la historia eligió un tono completamente distinto para compartir la noticia. Desde Brasil, donde se encuentra de vacaciones junto a Rosemblat, Lali anunció su compromiso con un posteo íntimo: fotos luciendo el anillo y un mensaje breve y directo: “Nos casamos”.

La publicación tuvo una repercusión inmediata y arrasó en redes sociales. En menos de treinta minutos superó los 300 mil “me gusta” y se llenó de mensajes de colegas y figuras del ambiente artístico. Luck Ra bromeó con cantar en la boda “a cambio de un fernet”; Cazzu celebró la noticia sumándose a brindar show por la misma paga que su colega; Mery Granados pidió participar del momento del altar. También dejaron su saludo Candela Vetrano, Rocío Igarzabal, Celeste Cid, Esteban Lamothe, Claudia Villafañe, Gianinna Maradona, Fede Popgold, La Joaqui, Mica Tinelli, Graciela Borges, Luli Fernández, Adrián Lakerman, Carla Conte, Benjamín Vicuña, Martín Garabal, entre muchos otros.