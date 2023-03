La Tora disparó contra Romina de Gran Hermano: "Que ella hable de la relación con su mamá"

Lo cierto es que, previo a ser expulsada por el voto telefónico del público, la joven de Berazategui tuvo algunos roces y desacuerdos con la exdiputada, demostrando que 'donde manda capitán, no manda marinero'. En otras palabras, debido a que ambas tienen personalidades fuertes y liderazgos marcados, la convivencia cada vez era más difícil.

Una vez salida del certamen, 'la Tora' pareciera haberse desayunado que la calidad de vida de la mamá de Mía, Felicitas y Nina es mucho mejor de lo que ella cuenta dentro de la casa más famosa del país y, tras sentirse engañada, la rubia estalló de bronca.

"¿Es real que no vive tan mal como cuenta? Porque la versión de adentro de la casa es que tiene su auto 3008 0km y que hace uñas en una casa que le alquila la pareja, y que ahora cuando saliera la tenía que volver a alquilar y ahí tenía que ver ella cómo hacía", señaló Villar, al mismo tiempo que aseguró haber escuchado, posteriormente a su salida, que Romina "tenía casas en todos lados y que, en realidad, no estaba separada".

Inmediatamente fue interrumpida por una de las panelistas, Nazarena Vélez, quien le reveló un dato importante sobre la mujer oriunda de Moreno: "Habló mucho de tu relación con tu mamá, a todo el mundo se encargó de decirle lo mal que la tratabas a tu mamá", dijo la ex vedette en referencia a los comentarios de Uhrig sobre la breve estadía de la madre de Lucila en el certamen.

En respuesta a eso, Villar fue categórica al decir: "Bueno, estaría bueno que después hablen con ella de la relación con su mamá, porque sé que no es la mejor y te puedo asegurar que la mía es un poquito mejor".

Finalmente, tras confesar que su madre no quería ingresar a la competencia de convivencia, la joven recientemente eliminada de GH se excusó: "Mi mamá es lo que más amo en el mundo, pero por supuesto no tengo la relación perfecta porque no soy perfecta".

https://twitter.com/AmericaTV/status/1633619082342985728 "La Tora", última eliminada de GH: "Que Romina hable de la relación con su mamá"#LAM en América @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/HjvlrFVULk — América TV (@AmericaTV) March 9, 2023