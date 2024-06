La Tora, Nacho Castañares y un tenso momento en vivo en el streaming de Gran Hermano

La discusión comenzó con una pregunta de Lucila: “Igual la discusión fue con Darío, no fue con Bauti”. Esta frase La Tora la dijo en referencia a las discusiones que existieron entre los finalistas de esta edición de Gran Hermano. Es que, tal como ella misma aclaró, la situación no le quedó clara, por lo que decidió volver a preguntar.

No obstante, Nacho le respondió muy alterado: “Lo estoy repitiendo, lo dice sobre Bauti. No sobre Darío”, lanzó el influencer. Ante esto y con la repercusión que tomó la respuesta del hincha de Independiente, ella contestó: “Estoy preguntando bien porque no entendí. Por eso lo volví a preguntar”.

Con esto ambos dejaron en evidencia una tensa situación que se vive cada vez que están juntos. Pero, Nacho intentando mediar, cerró: “Bueno, lo vuelvo a responder”. Aunque, definitivamente, no pudo disimular su incomodidad no sólo por lo sucedido, sino también por continuar trabajando mano a mano con su novia.

Por qué se separaron Nacho y La Tora

Después de un año de relación aproximadamente, Nacho y la Tora anunciaron su separación en redes sociales, pero sin dar explicaciones. No obstante, fue él quien rompió el silencio durante una entrevista con "Mañanísima" y explicó que se separaron “para no empezar ahora a descuidar algo que es lindo. Más adelante no se sabe”.

Al mismo tiempo, durante esa entrevista, reveló si algo pasó entre ellos: “Realmente no, no hay nada en el medio, nos encontramos en momentos distintos”. Pero, pese a estas declaraciones, ninguno de los dos volvió a hablar al respecto.