¿La TV Pública censuró a Pamela David? El relato de la conductora que incluye a Manuel Adorni

Con cuidado, la conductora dosificó la información para dejar entrever que incluso en las pausas del proceso de grabación de la entrevista había diferencias con la línea editorial del programa, y de la Gerencia actual de la Televisión Pública.

"Fuera del aire, del grabado, en un momento decían 'acá van a hacer un shopping, ¿qué te parece?', y le digo: 'la verdad, a mí me duele el corazón, pero porque me parece un canal hermoso que hay que sacarlo adelante, porque se ve en cada rincón del país'. Lo digo como santiagueña, porque me crié viendo la Televisión Pública", comentó.

Pero esa no fue la única perlita del encuentro: "En un momento se ve que los chicos detrás de cámara tenían un tema con los pagos y me empiezan a aplaudir y yo me dije 'este programa no va a salir al aire'".

"Terminamos de grabar, me saco la foto, nos agradecemos, fue una muy linda entrevista, con linda luz, linda escenografía", convino Pamela David, a quien la producción le dio su palabra de que el programa saldría al aire.

"Hasta ahora no salió, fue hace mucho igual", confirmó.