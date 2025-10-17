¿La TV Pública censuró a Pamela David? El relato de la conductora que incluye a Manuel Adorni
La conductora de América TV salió de los estudios en Palermo Chico sintiendo que había tenido una charla amena que nunca llegaría a la pantalla chica. ¿Censura?
Pamela David reveló este viernes que en algún rincón del archivo de la Televisión Pública existe una entrevista que le hizo el periodista Marcelo Grandio, pero puede que el público nunca acceda a ella porque "no estaba alineada al pensamiento de ese programa".
"No me acuerdo del nombre del programa, no me acuerdo del apellido del conductor, Marcelo, un canoso", deslizó Pamela David en el living de su propio show por América TV.
"No es por ningunear, no me lo acuerdo y tengo problemas (de memoria), cada vez que lo quiero contar a ustedes fuera del aire no me acuerdo. Debería buscar en mi carrete porque me saqué fotos para agradecer el look y nunca salió al aire porque no les gustó lo que dije", sentenció, a lo que uno de sus compañeros de equipo le facilitó el nombre: "Marcelo Grandio, muy amoroso conmigo, amigo de Adorni, me lo contó él", recordó luego la conductora.
"Ese programa que yo fui grababa en la televisión la Televisión Pública y me llamó la atención que me preguntaba y repreguntaba porque obviamente yo no estaba alineada al pensamiento de ese programa", señaló sin dar mayores detalles sobre el contenido de la entrevista.
Con cuidado, la conductora dosificó la información para dejar entrever que incluso en las pausas del proceso de grabación de la entrevista había diferencias con la línea editorial del programa, y de la Gerencia actual de la Televisión Pública.
"Fuera del aire, del grabado, en un momento decían 'acá van a hacer un shopping, ¿qué te parece?', y le digo: 'la verdad, a mí me duele el corazón, pero porque me parece un canal hermoso que hay que sacarlo adelante, porque se ve en cada rincón del país'. Lo digo como santiagueña, porque me crié viendo la Televisión Pública", comentó.
Pero esa no fue la única perlita del encuentro: "En un momento se ve que los chicos detrás de cámara tenían un tema con los pagos y me empiezan a aplaudir y yo me dije 'este programa no va a salir al aire'".
"Terminamos de grabar, me saco la foto, nos agradecemos, fue una muy linda entrevista, con linda luz, linda escenografía", convino Pamela David, a quien la producción le dio su palabra de que el programa saldría al aire.
"Hasta ahora no salió, fue hace mucho igual", confirmó.
