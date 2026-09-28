La ven hasta los adultos: Toy Story 5 ya se puede ver en la pantalla de Disney+
Se trata del el tercer estreno de 2026 en superar los mil millones de dólares, después de "Michael" y "Super Mario Galaxy: la película".
Toy Story 5 ya está disponible en la plataforma de streaming Disney+. La nueva aventura muestra como Woody, Buzz y el resto de la pandilla se enfrentan a una crisis existencial cuando la tecnología se impone sobre el juego.
Toy Story 5 se estrenó en cines el 19 de junio y rápidamente consolidó el éxito de la longeva franquicia, recibiendo excelentes críticas tanto de la crítica especializada como del público.
De qué trata la nueva entrega de la saga de juguetes
La quinta película reunió a Woody (Tom Hanks), Buzz Lightyear (Tim Allen) y Jessie (Joan Cusack) en una nueva aventura para asegurarse de que Bonnie (Scarlett Spears) siga interesada en jugar con ellos tras recibir la adictiva tableta Lilypad (Greta Lee).
Las aventuras de Toy Story comenzaron en 1995 con el estreno de la primera película. Es una de las pocas franquicias animadas que aún conserva gran parte de su elenco de voces original de hace décadas, con Hanks, Allen y Cusack (quien se unió en Toy Story 2) regresando para las secuelas.
Cómo ver la película en la plataforma de streaming
- Iniciar sesión en tu cuenta de Disney+ desde la aplicación en tu televisor, teléfono o ingresando a su sitio web oficial.
- Buscar "Toy Story 5" en la barra de búsqueda de la plataforma.
- Seleccionar la película y haz clic en "Reproducir" para disfrutarla con tu suscripción activa.
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