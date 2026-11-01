La verdadera razón por la que Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron en Halloween

Aportando mayores precisiones sobre su caracterización para el evento temático, la artista detalló frente a la conductora: “Viste el meme de la Barbie ‘Estoy bien’, pero que está toda destruida, era esa. Yo me había hecho un ojo negro todo corrido, la boca fucsia toda corrida, una peluca rarísima. No estaba bien para levantarme a alguien”.

Finalmente, Espósito admitió que en esa fiesta se vieron por primera vez antes de concretar su primer encuentro formal tiempo después. Sobre ese instante en que lo divisó en la reunión, la cantante reveló la fuerte impresión que le causó su presencia: “¿Este muchacho de un metro noventa quién es?", concluyendo sobre cómo se consolidó la relación: "Y más adelante quedamos para una cita, y ahí nos conocimos (en realidad) y no nos separamos desde ese día”.