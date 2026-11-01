La verdadera razón por la que Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron en Halloween
Este 31 de octubre, la cantante y el comunicador contrajeron matrimonio tras 3 años de relación y se conoció por qué durante Halloween.
Luego de tanta expectativa acumulada entre sus fanáticos, Lali Espósito y Pedro Rosemblat dieron el "sí, quiero" en el marco de una emotiva ceremonia de carácter privado, rodeados por sus familiares y afectos más cercanos en el barrio porteño de San Telmo. Tras la finalización de los festejos, las redes sociales se hicieron eco de un material audiovisual viralizado en el que la propia cantante develó la razón fundamental por la cual decidieron seleccionar esa jornada en particular para concretar la unión matrimonial.
A tres años de haber iniciado su historia de amor, la pareja no dejó ningún detalle librado al azar al momento de fijar el día exacto para sellar su compromiso, manteniendo un absoluto hermetismo sobre las características de la celebración.
Luego de las diversas despedidas de soltera que protagonizó la intérprete —entre las cuales destacó un viaje de descanso a Brasil junto a su círculo íntimo de amigas—, salió a la luz el motivo de fondo tras la elección de celebrar el casamiento exactamente durante la festividad de Halloween.
El origen de esta decisión se remonta al año 2024, cuando la artista asistió como invitada al emblemático programa Susana Giménez. En aquella entrevista televisiva, la ex "Casi Ángeles" repasó los inicios de su romance con el creador del canal Gelatina, confesando que el primer contacto entre ambos ocurrió gracias a amistades compartidas durante una fiesta de Noche de Brujas celebrada el 31 de octubre de 2023. De esta manera, exactamente tres años después de aquel cruce inicial, la pareja optó por homenajear esa fecha de profundo valor emocional.
Recordando el aspecto que lucía la noche en que cruzaron miradas por primera vez, la cantante rememoró con su habitual sentido del humor el insólito atuendo que llevaba puesto: “Con Pedro nos conocimos por amigos en común, en una fiesta de Halloween. ¡Hecha un culo estaba yo! ¡Espantosa! Yo no quería estar linda, quería estar terrorífica como corresponde”.
Aportando mayores precisiones sobre su caracterización para el evento temático, la artista detalló frente a la conductora: “Viste el meme de la Barbie ‘Estoy bien’, pero que está toda destruida, era esa. Yo me había hecho un ojo negro todo corrido, la boca fucsia toda corrida, una peluca rarísima. No estaba bien para levantarme a alguien”.
Finalmente, Espósito admitió que en esa fiesta se vieron por primera vez antes de concretar su primer encuentro formal tiempo después. Sobre ese instante en que lo divisó en la reunión, la cantante reveló la fuerte impresión que le causó su presencia: “¿Este muchacho de un metro noventa quién es?", concluyendo sobre cómo se consolidó la relación: "Y más adelante quedamos para una cita, y ahí nos conocimos (en realidad) y no nos separamos desde ese día”.
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