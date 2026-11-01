Lali Espósito reaccionó a la filtración de imágenes de su boda con Pedro Rosemblat: su irónico posteo en redes
Lali y Pedro Rosemblat celebraron su casamiento este sábado con una ceremonia íntima en San Telmo. La cantante este domingo apareció en redes, fiel a su estilo.
Después de celebrar su casamiento con Pedro Rosemblat, Lali Espósito volvió a aparecer en sus redes sociales con una publicación que no pasó inadvertida. La cantante eligió tomarse con humor la circulación de las primeras imágenes de la ceremonia y compartió una respuesta cargada de ironía.
Este domingo, la artista publicó una historia de Instagram con una de las fotografías que ya se habían difundido, en la que se los veía a ambos vestidos de novios. Sobre la imagen escribió: “Nos casamos”.
Pero eso no fue todo. Lali hizo un acercamiento a su propio rostro y sumó otro comentario divertido: “Qué felicidad”. Luego, le dedicó unas palabras a su flamante marido: “Te amo, Pedro”.
Con ese gesto, la cantante hizo referencia a la filtración de las imágenes de la boda y decidió transformar la repercusión que generó el acontecimiento en una broma compartida con sus seguidores.
Y es que, como las imágenes fueron capturadas desde una gran distancia con drones, los que las publicaron tuvieron que hacerle mucho zoom y hasta usar aplicaciones como Inteligencia Artificial, deformando los rostros de los flamantes novios.
Cómo fue el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat
La pareja celebró su unión el sábado 31 de octubre en Casa Carlos, una casona situada en el barrio porteño de San Telmo. La ceremonia tuvo un carácter íntimo y contó con la presencia de familiares y amigos cercanos. Para mantener la privacidad del encuentro, los novios organizaron un importante operativo de seguridad.
La elección del espacio respondió al tipo de festejo que querían compartir: una celebración reservada, acompañados por sus seres queridos y lejos de los grandes despliegues.
La fecha tampoco fue una casualidad. Lali y Pedro se conocieron durante una fiesta de Halloween hace tres años y decidieron volver a elegir el 31 de octubre para dar un paso importante en su relación.
Aunque intentaron mantener los detalles de la boda bajo reserva, algunos invitados comenzaron a mostrar fragmentos del festejo en sus redes sociales. Así se conocieron distintos elementos de la celebración, entre ellos, algunos souvenirs que llamaron especialmente la atención por sus referencias humorísticas a la pareja.
Uno de los objetos que se viralizó fue una remera blanca que lució Matías Mowszet, periodista de Gelatina y amigo de Pedro. La prenda tenía estampada una frase contundente: “Ni en pedo me caso”.
El mensaje remitía a una declaración que Lali había realizado tiempo atrás, cuando le consultaron sobre la posibilidad de pasar por el altar. De esa manera, la pareja recuperó una expresión que había quedado asociada a la postura de la cantante sobre el matrimonio.
También hubo otro recuerdo que despertó comentarios: un encendedor blanco con una inscripción particular: “Yo fui al casamiento del novio de Lali”.
La frase jugó con la popularidad de la artista y la diferencia de exposición pública entre ambos. Así, los souvenirs se sumaron a los detalles más comentados de una boda que, incluso con la intención de preservar la intimidad, terminó generando repercusión en las redes sociales.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario