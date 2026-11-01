Lali Espósito reaccionó a la filtración de imágenes de su boda con Pedro Rosemblat: su irónico posteo en redes

Lo que me estoy riendo con los comentarios y citados de esta foto , me hicieron el día

(Pusimos la foto en una aplicación que mejora la foto , la sube a HD , pero modificó la cara porque trabaja con IA ) así que repito , no hagan zoom https://t.co/8nnoeWE5GZ — Ptc Recargado (@PtcRecargado) October 31, 2026

Cómo fue el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

La pareja celebró su unión el sábado 31 de octubre en Casa Carlos, una casona situada en el barrio porteño de San Telmo. La ceremonia tuvo un carácter íntimo y contó con la presencia de familiares y amigos cercanos. Para mantener la privacidad del encuentro, los novios organizaron un importante operativo de seguridad.

La elección del espacio respondió al tipo de festejo que querían compartir: una celebración reservada, acompañados por sus seres queridos y lejos de los grandes despliegues.

La fecha tampoco fue una casualidad. Lali y Pedro se conocieron durante una fiesta de Halloween hace tres años y decidieron volver a elegir el 31 de octubre para dar un paso importante en su relación.

Aunque intentaron mantener los detalles de la boda bajo reserva, algunos invitados comenzaron a mostrar fragmentos del festejo en sus redes sociales. Así se conocieron distintos elementos de la celebración, entre ellos, algunos souvenirs que llamaron especialmente la atención por sus referencias humorísticas a la pareja.

Uno de los objetos que se viralizó fue una remera blanca que lució Matías Mowszet, periodista de Gelatina y amigo de Pedro. La prenda tenía estampada una frase contundente: “Ni en pedo me caso”.

El mensaje remitía a una declaración que Lali había realizado tiempo atrás, cuando le consultaron sobre la posibilidad de pasar por el altar. De esa manera, la pareja recuperó una expresión que había quedado asociada a la postura de la cantante sobre el matrimonio.

También hubo otro recuerdo que despertó comentarios: un encendedor blanco con una inscripción particular: “Yo fui al casamiento del novio de Lali”.

La frase jugó con la popularidad de la artista y la diferencia de exposición pública entre ambos. Así, los souvenirs se sumaron a los detalles más comentados de una boda que, incluso con la intención de preservar la intimidad, terminó generando repercusión en las redes sociales.