Quién casó a Lali Espósito y Pedro Rosemblat: misterio develado

Sin embargo, uno de sus amigos más cercanos sorprendió al revelar el papel fundamental que cumplió en la boda. Martín Rechimuzzi compartió este domingo una publicación en su cuenta de Instagram en la que contó que fue el encargado de casar a la pareja. "Me tocó la honra de casarlos. Los amo para siempre", escribió el actor junto a una fotografía suya tomada durante la previa del festejo.