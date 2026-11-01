Quién casó a Lali Espósito y Pedro Rosemblat: misterio develado
Un actor contó en Instagram que tuvo el rol de casar a la pareja y les dedicó un mensaje: "Los amo para siempre".
Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron este sábado 31 de octubre en una ceremonia íntima, tras tres años de relación. La celebración reunió a familiares, amigos y colegas del mundo del espectáculo. Los novios mantienen el hermetismo sobre los detalles del festejo y todavía no difundieron imágenes oficiales de su gran día.
Sin embargo, uno de sus amigos más cercanos sorprendió al revelar el papel fundamental que cumplió en la boda. Martín Rechimuzzi compartió este domingo una publicación en su cuenta de Instagram en la que contó que fue el encargado de casar a la pareja. "Me tocó la honra de casarlos. Los amo para siempre", escribió el actor junto a una fotografía suya tomada durante la previa del festejo.
Para la ocasión, Rechimuzzi lució un elegante traje gris de tres piezas, compuesto por saco y chaleco, que combinó con una camisa blanca, corbata oscura estampada y zapatos negros. Completó el look con un boutonnière floral en la solapa y gafas de sol oscuras. En sus historias de Instagram, además, agradeció a quienes estuvieron detrás de su vestuario y destacó: "El estilismo es de una elegancia soberana".
La noticia no pasó inadvertida entre los seguidores de los recién casados, que aún esperan imágenes oficiales de la celebración. Hasta el momento, la única fotografía de Lali y Pedro juntos durante el evento trascendió a partir de una imagen aérea que tomó un vecino de la casona donde se realizó la fiesta.
Lali Espósito y Pedro Rosemblat eligieron detalles cargados de humor para agasajar a quienes asistieron a su enlace. Tras la ceremonia íntima que realizaron en San Telmo, varios concurrentes difundieron en redes sociales los obsequios que recibieron y revelaron así las curiosidades que la pareja preparó para la celebración. Adempas, durante un íntimo festejo, la cantante y el comunicador recibieron a varios invitados, pero con una restricción especial y una resolución muy creativa.
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