Telefe vuelve a sacar del aire La Voz Argentina: qué pasó ahora
El canal de las pelotas decidió que el reality de canto no salga este martes y causó molestia en los fanáticos.
Este lunes, La Voz Argentina volvió al aire y se retomó la competencia, que está al rojo vivo. Los participantes de cada team intentan dar lo mejor que tienen para seguir conquistando el jurado y acercarse a su objetivo máximo: ganar el concurso.
En este último programa, fue el turno del Team Soledad de enfrentarse en el Primer Round. Luego, el jurado tuvo que hacer su trabajo y tomar la difícil decisión de salvar a algunos y eliminar a otro.
Sin embargo, los seguidores del programa están bastantes molestos con el canal de las pelotas, ya que el ciclo está sufriendo varias modificaciones. Como ocurrió en otras oportunidades, Telefe decidió una vez más no emitir La Voz Argentina.
La decisión sorprende, ya que el programa se encuentra en una de las etapas más emocionantes de la competencia, "Primer Round", que ya tuvo varias presentaciones.
Aunque el programa ha mantenido sus buenos niveles de audiencia y ha recibido presentaciones "realmente espectaculares", el canal ha optado por suspender la emisión este martes, una medida que ya había tomado en otras oportunidades.
Cabe recordar, que La Voz no salió al aire el pasado jueves, viernes y domingo por diferentes razones. Ahora, esta semana también tendrá cambios y genera mucho malestar en los seguidores, que no dudan en expresar sus opiniones en las redes sociales.
Por qué no dan La Voz Argentina este martes
El programa, que se emite de domingo a viernes, cede su espacio para el encuentro entre la Selección Argentina y Ecuador, por las Eliminatorias Sudamericanas.
El encuentro, que se disputa en condición de visitante, se juega desde las 20.30 horas, coincidiendo en parte con el horario habitual de del programa que conduce Nico Occhiato, por lo que en este caso no podrá salir al aire.
De esta manera, el reality se toma esta jornada de descanso, para regresar el viernes con nuevas presentaciones. Luego, el sábado, tampoco tendrá aire para retornar el domingo y dar inicio a la semana de programación.
