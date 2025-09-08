Qué pasa con La Voz Argentina en Telefe: día, hora y cómo sigue el programa
El reality de canto viene de varios días sin salir al aire y la competencia estará más picante que nunca. ¿Cómo sigue el ciclo de talento?
La Voz Argentina sigue adelante con su "Primer Round”, donde el último grupo deberá dar lo mejor que tienen para ser elegidos y continuar en la competencia. El reality de Telefe volverá al aire este lunes, luego de que se levantara el jueves, viernes y este domingo, algo que generó el malestar en sus fanáticos.
En esta noche, los integrantes del Team Soledad se batirán a duelo y buscarán ser los elegidos por los jurados, con el objetivo de estar un paso más cerca de la gran final.
Cabe recordar que este jueves, el canal de las pelotas cambió su grilla debido al partido de la Selección Argentina contra Venezuela, correspondiente a las Eliminatorias Sudamericanas. El viernes tampoco salió al aire, mientras que este domingo el programa conducido por Nico Occhiato se suspendió por las Elecciones bonaerenses.
Cómo se define la nueva etapa en La Voz Argentina
Cada equipo tendrá un episodio dedicado a los cantantes que lo conforman . Después de escuchar las interpretaciones solistas de cada artista, el entrenador salvará a los tres miembros más destacados.
Una vez que cada artista haga su presentación, el coach de su equipo tendrá la difícil tarea de elegir y salvar a los tres miembros que considere más sobresalientes.
Por otro lado, antes de que la instancia de salvación ocurra, el resto de los jurados deberá poner un puntaje a la perfomance, que es secreto. De esta manera, aquellos que no sean elegidos deberán esperar a la suma de los votos.
El participante que obtenga la puntuación más baja en esta instancia quedará eliminado de la competencia.
A qué hora y cómo ver La Voz Argentina
El Primer Round de La Voz Argentina se podrá ver este lunes, desde las 21:45 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la perfomance de los cantantes que siguen en juego.
