HBO Max: la película protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson que sacude el género romántico
HBO Max incorporó una película de Kristoffer Borgli que combina humor negro, situaciones incómodas y una mirada provocadora sobre la vida cotidiana.
El catálogo de HBO Max sigue incorporando títulos que pasaron por los cines y ahora suma una producción protagonizada por dos de las figuras más reconocidas de Hollywood. Se trata de The Drama, la película escrita y dirigida por Kristoffer Borgli, que reúne por primera vez como protagonistas a Zendaya y Robert Pattinson.
La cinta de A24 tiene una duración aproximada de una hora y 45 minutos. Lejos de las fórmulas habituales de la comedia romántica, la historia propone una mirada más áspera sobre las relaciones de pareja, los secretos, los conflictos y los límites que puede tener el perdón.
De qué trata The Drama
La historia se centra en Emma Harwood y Charlie Thompson, una pareja que está profundamente enamorada y atraviesa los últimos preparativos antes de su casamiento. Todo parece indicar que ambos están seguros de comenzar una nueva etapa juntos.
Pero cuando faltan apenas unos días para la ceremonia, una confesión inesperada cambia por completo el rumbo de la relación. Los planes de la boda quedan relegados mientras la revelación abre una crisis que obliga a los dos a preguntarse cuánto conocen realmente a la persona que tienen al lado.
A partir de ese momento, la confianza entre ambos comienza a desmoronarse y las situaciones se vuelven cada vez más tensas e incómodas. Entre humor negro y tensión psicológica, la película explora las consecuencias de descubrir una verdad cuando ya parece demasiado tarde.
Reparto de The Drama
El elenco de The Drama reúne a destacadas figuras del cine independiente y la televisión:
- Zendaya como Emma Harwood.
- Robert Pattinson como Charlie Thompson.
- Alana Haim.
- Mamoudou Athie.
- Hailey Gates.
- Zoë Winters.
- Sydney Lemmon.
- Anna Baryshnikov.
Trailer de The Drama
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